Un gol agònic dona al juvenil els seus tres primers punts de la temporada

El juvenil A del Girona ha guanyat els tres primers punts de la temporada després d'imposar-se al Nàstic de Tarragona en un partit vibrant i obert, amb oportunitats per a bàndol i bàndol i també amb remuntada inclosa. Els jugadors d'Àlex Marsal van veure com el rival s'avançava un cop superada la mitja hora amb un gol de Guiu. Pachón va signar l'empat a la segona meitat i no va ser fins al darrer sospir que es va decidir el matx. Els tarragonins van gaudir d'un bon cop de cap per marcar al 89 i en l'acció següent, de nou Pachón, va establir el 2-1 definitiu.