El Girona, el Barça i LaLliga demanen a la Federació que autoritzi el partit de Miami

El Girona FC, el FC Barcelona i LaLliga han demanat a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) l'autorizació per disputar un partit de Lliga de Primera als EUA, el que correspondria a la jornada 21 del campionat i que hauria d'enfrontar els dos equips a Montilivi. La demanda s'ha fet, segons una nota de premsa de LaLliga, "després de completar amb èxit un dels primers passos necessaris amb diversos actors".

En la petició les tres parts exposen que volen jugar als EUA el partit de Lliga el dia 26 de gener al Hard Rock Stadium de Miami a 3/4 de 9 del vespre, hora catalana, sis hores menys a Amèrica. La carta, firmada pels presidents dels dos club, Delfí Geli i Josep Maria Bartomeu, i pel màxim responsable de la patronal, Javier Tebas, va ser notificada dilluns a la nit. L'aprovació de la Federació és un dels passos necessaris per poder donar oficialitat al derbi dels EUA, tot i que de moment el president de l'organisme, Luis Rubiales, s'hi ha mostrat totalment en contra.

Un dels aspectes que LaLliga detalla en el seu escrit és el sistema de compensacions pels abonats locals, que tenen aquest partit contra el Barça inclós al seu carnet anual. Aficions Unides (AFEPE), que aglutina a les federacions de penyes, ja hi ha donat el vist-i-plau. D'aquesta manera els abonats podrien triar entre viatjar de franc a Miami (1.500) o amb l'opció de fer dues nits d'hotel pagant només 450 euros; accedir a una de les 5.000 localitats de franc que hi haurà per veure el Barça-Girona del dia 23 de setembre al Camp Nou, més el retorn del 20% del preu de l'abonament, o directament no anar enlloc i rebre el 40% del que va pagar l'abonat al seu dia.

Els dos clubs i LaLliga, nomenada recentment Ambaixadora Honorífica de la Marca Espanya, també expliquen a la carta que "treballaran de la mà de les institucions governamentals espanyoles, així com d'altres federacions i entitats esportives, per fomentar el futbol espanyol i els seus valors com a vehicle de promoció de la Marca Espanya a Nord-Amèrica", segons consta en el comunicat de la patronal. El derbi de Miami està inclòs en el programa LaLiga North América, una "joint venture" anunciada l'agost passat de gran gran abast i a llarg termini per promoure el futbol als EUA i Canadà.