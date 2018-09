El Girona té el 17è límit salarial de Primera Divisió

El Girona ha augmentat en 5,5 milions d'euros el límit salarial respecte a la temporada passada. Tot i això, el conjunt de Montilivi continua sent un dels clubs amb menys diners per a destinar a la plantilla, segons les xifres que va fer públiques ahir a la tarda la Lliga. Així, el Girona disposa enguany d'un límit salarial de 36.755.000 euros, el quart més baix de tota la Primera Divisió. La xifra, però, ha pujat 5,5 milions respecte a la temporada anterior, en què era de 31.146.000 euros. Aquest estiu, el conjunt gironí ha invertit uns 8 milions d'euros per comprar Muniesa (Stoke) i Mojica (Rayo) i n'ha ingressat a la vora de 4,5 per les vendes de Boulaya (Metz), Timor (Las Palmas), Alcaraz (Valladolid) i Machín (Sevilla). La xifra correspon a la partida que la Lliga permet gastar-se als clubs en sous i Seguretat Social de la plantilla i cos tècnic, primes i despeses per a traspassos, a més del filial. La Lliga la fixa segons uns barems per classificació, història i ingressos dels clubs. La temporada passada, els gironins eren el tercer límit més baix de Primera amb 31,1 milions, només per sobre del Las Palmas (29'4) i el Getafe (28,1).

Els 36'75 milions d'euros de límit salarial que té el Girona superen només els del Rayo Vallecano (33), l'Osca (29,3) i el Valladolid (23,8), els tres equips ascendits de Segona A i que ara són els tres més baixos de la categoria. Molt a prop del Girona s'hi troben el Getafe, l'Alabès, amb 39,2, i l'Eibar, amb 41,2 milions per a la plantilla. Més per sobre, hi ha el proper rival dels d'Eusebio Sacristán, el Celta, que disposa de 50,9 milions per a la plantilla i que aquest estiu s'ha gastat 26 milions d'euros per fitxar Fran Beltrán (Rayo), Araujo (Santos Laguna), Okay Yokulusu (Trabzonspor) i Jensen (Nordsjaelland), però n'ha ingressat 35 amb les vendes de Borja Iglesias (Espanyol), Jonny (Atlètic), Wass (València), Sergi (Sevilla), Guidetti (Alabès), Theo Bongonda (Zulte Waregem), Lemos (Las Palmas) i Tucu Hernández (Independiente).

Sí que tenen un marge més superior que el Girona per a la plantilla equips com el Llevant (52,3) o el Leganés (52,8). Bàsicament perquè tots dos, que no fa tant eren a Segona A, han aconseguit el que no ha pogut fer el Girona aquest estiu, és a dir, un traspàs important. Els madrilenys han venut el carriler Diego Rico al Bournemouth per 12 milions i el brasiler Gabriel Pires al Benfica per 8 més. Per la seva banda, el Llevant ha ingressat 30 milions d'euros també del Bournemoth pel pivot colombià Jefferson Lerma. Aquests traspassos han permès tant al Leganés com al Llevant incrementar substancialment el seu límit salarial. Tant és així que el curs passat el dels madrilenys era de 34,6, mentre que el dels valencians era de 32,9. L'Espanyol arriba fins als 56'7 de límit perdent quatre milions respecte al curs passat malgrat les vendes de Gerard Moreno al Vila-real i d'Aarón Martín al Mainz 04 (32 milions). A partir d'aquí, la Reial Societat (80), l'Athletic (87,8), el Betis (97,1) i el Vila-real (109,1) mengen a part, com també ho fan el València (164,6), l'Atlètic de Madrid (293), el Madrid (566,5) i el Barça (632,9), que són d'una altra Lliga. La diferència entre els dos grans de la Lliga, Barça i Madrid, respecte a la resta és realment salvatge.



La Segona A

Pel que fa a Segona A, l'ajuda que reben els equips descendits de Primera marca sense cap mena de dubte diferències. Així, enguany, Màlaga, Las Palmas i Deportivo de la Corunya compten amb un límit salarial molt superior a la resta. Només els equips que van baixar fa dos cursos (Osasuna, Sporting i Granada) els segueixen a mitja distància. La resta, però, sobreviu com pot. Per baix, el Reus és qui més problemes té després que la Lliga no li permetés eixamplar el seu límit i li fixés el mínim (3,1), deixant-lo sense poder inscriure homes importants, com Isaac Cuenca, Tito Ortiz o Yoda, que s'entrenen sense tenir la fitxa tramitada, o Vitor Silva i Lekic, que han hagut de rescindir. Com el Reus, l'Elx i el Còrdova tampoc arriben als 4 milions de límit salarial.

En aquest sentit, el límit salarial del Girona els dos últims anys a Segona A (15-16 i 16-17) va ser de 3,6 milions i 6,1 respectivament.