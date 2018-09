Douglas Luiz, en l'onze titular per jugar contra el Celta

Sorpresa a l'onze titular que Eusebio Sacristán presenta per al partit que aquesta nit el Girona jugarà contra el Celta de Vigo a l'estadi de Montilivi. El brasiler Douglas Luiz, qui tot just fa uns dies que s'entrena després de confirmar-se la seva segona cessió des del Manchester City, surt d'inici al mig del camp en detriment d'un Pere Pons que es queda a la banqueta.





Pel que sembla, el tècnic de La Seca tornarà a apostar per jugar amb tres centrals, com va fer ara fa dues setmanes al camp del Vila-real, on els blanc-i-vermells van emportar-se la victòria per la mínima gràcies a un solitari gol de Cristhian Stuani a la segona part.Per tant, el Girona juga avui amb Bounou a la porteria; Pedro Porro i Aday als carrils; i un trident de centrals format per Alcalá, Bernardo i Juanpe. Al mig del camp, el citat Douglas estarà acompanyat per Granell i Borja García. Completen l'equip Portu i Stuani a la davantera. Esperaran la seva oportunitat des de la banqueta Iraizoz com a porter suplent, Pere Pons, Patrick Roberts, Muniesa, Doumbia, Aleix Garcia i Èric Montes.De la seva banda, el Celta jugarà amb Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Roncaglia, Araujo, Cabral, Junior Alonso, Beltrán, Lobotka, Iago Aspas, Pione Sisto i Maxi Gómez.