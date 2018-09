Eusebio creu que «arribarem al Camp Nou en una bona situació»

La cara de pocs amics, de resignació i de frustració amb la que fa unes setmanes Eusebio Sacristán apareixia a la sala de premsa després de perdre amb el Reial Madrid (1-4) ja és història. Anit, tot i el «patiment» extrem contra «un molt bon rival» com ho és el Celta, el seu equip sumava «tres punts importants» que serviran als seus homes «per guanyar confiança». Una ratxa, les dues victòries consecutives i els set punts que els enfilen a la classificació, que els permetrà arribar «en una bona situació» en el derbi d'aquest diumenge al Camp Nou.

«Anirem a un estadi molt complicat on serà molt difícil puntuar. Guanyar els dos últims partits ens ha de donar força, seguretat. Hem de veure que no hi ha res impossible. Tindrem les nostres opcions», deia sobre el matx del Barça. Va parlar també d'altres coses. Una d'elles, la resposta a les crítiques del «poc fair-play» que, segons el tècnic rival, Antonio Mohamed, havien mostrat ahir els gironins. «Hem intentat de guanyar el partit jugant al futbol. Hem utilitzat les nostres armes, que són defensar bé contra un gran equip. El Celta ha demsotrat que té molt bons jugadors i ens ho ha posat molt difícil. Per frenar-los hem hagut de fer un gran treball. Tot dins la normalitat, la legalitat i de la nostra idea de jugar al futbol», va etzibar.

És cert que va elogiar «l'efectivitat» i també «l'encert» del seu equip als metres finals; alhora, hi trobava d'altres carències. «Hem estat consistents al darrere, tot i que hem d'allunyar més de la nostra àrea als rivals, encara que també de pressionar-los i d'anar a buscar-los al seu camp», va dir. També va valorar Eusebio la titularitat de Douglas Luiz; un fet que no creu que hagi d'afectar, ni molt menys, a Pere Pons. Per al tècnic, després de la «bona actuació» a Vila-real, la idea era la de donar «continuïtat» al gironí. Però no va poder ser. «En el penúltim entrenament va patir unes petites molèsties. Vaig pensar que venien partits seguits i vaig preferir que sortís un company que estigués al cent per cent. Douglas ha estat molt bé, demostrant la seva qualitat. És bo per nosaltres, que com més sumem a la causa, millor. Pere ha d'estar tranquil i content. És molt important per nosaltres. Fins i tot va mostrar el seu parer davant l'actitud d'una bona part de l'entorn, contrari al possible partit de la segona volta contra el Barça a Miami. «Entenc l'afició. És molt respectable la seva opinió. Però també dic que per altra banda s'ha de confiar en els responsables; miraran pel bé de tots els aficionats. Pot ser bo pel club, pel seu creixement», va sentenciar.