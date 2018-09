El breu passat d'Onésimo al club blaugrana

Abans de demostrar les seves múltiples habilitats i aptituds amb el Valladolid o Rayo Vallecano, l'ara segon entrenador del Girona, Onésimo Sánchez, també va vestir la samarreta del Barça. Va fer-ho, això sí, només una temporada i quan tenia tan sols 21 anys. La seva carrer al Camp Nou no va ser, ni de bon tros, tan prolífica com la d'Eusebio, company seu a la banqueta de Montilivi. Va disputar 21 partits amb el filial, un Barça Atlètic que dirigia Quique Costas i on hi jugaven, entre d'altres, Delfí Geli (president del Girona), Tito Vilanova, Albert Ferrer, Carles Busquets i un jove Pep Guardiola. Onésimo, fins i tot, va treure el cap en 5 partits amb el primer equip del Barça. A les ordres de Johan Cruyff, va participar en dos matxs de Lliga, els dos de la Supercopa d'Europa contra el Milan i un de Recopa davant l'Anderlecht. Curiosament, aquell curs, el 89/90, Onésimo, Eusebio i Geli van coincidir a la gespa en tres amistosos de pretemporada. En el primer d'ells, victòria contra l'Espanyol per 2-1 (el de la fotografia); després, desfetes a Figueres (3-1) i Palamós (2-1), rivals tots dos de 2a A.