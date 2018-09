Les experiències del Girona en un Camp Nou en blanc i negre

El 24 de febrer de 2018 passarà a la història com el dia del primer Barça-Girona de la història, al Camp Nou, i a Primera Divisió; però, en canvi, aquella no va ser l'estrena dels blanc-i-vermells a l'estadi barcelonista, que sobretot entre els anys seixanta i principis dels setanta havia vist jugar-hi el Girona, en blanc-i-negre, amb certa regularitat. Això sí, contra el seu filial, el Condal, en partits més aviat desangelats per l'escassa presència de públic en la immensitat d'aquelles grades. El 1979 i el 1980 el Girona hi faria les seves últimes aparicions, ja per enfrontar-se al Barça Atlètic, abans de tornar-hi per la porta gran (de Primera divisió) fa set mesos amb el seu orgull gironí. Havien passat gairebé 38 anys de l'última vegada. I diumenge hi repetiran.

Inaugurat el 1957, la primera actuació del Girona al Camp Nou data del 27 de desembre de 1964. Hi van arrencar un empat a dos contra el Condal, amb passat a Primera i Segona divisió, gràcies als gols de Ribera i Torrent. En aquell equip hi jugaven gent com Mis, Sala, Agustí, Ribera i Riera. Allò que avui és un esdeveniment en majúscules, en aquell moment, va passar pràcticament desapercebut. Xavi Agustí ho justificava: «no hi vam prestar gaire atenció perquè l'ambient era desangelat, glaçat, com si per comptes d'un partit de competició fos un entrenament». El Girona va capgirar un 1-0 per situar-se 1-2, però a la recta final el Condal va marcar l'empat a dos definitiu.

Aquest filial blaugrana tornaria a jugar a Segona els cursos 1965/66 i 1966/67. La campanya 1967/68, descendit a Tercera, es va tornar a trobar amb el Girona. I el va rebre al Camp Nou. Era el 15 d'octubre de 1967, i els locals es van imposar per 2-0. Una temporada més tard, el gironins hi van encaixar una golejada inapel·lable per 4-0, també al gran estadi barcelonista. Al diari Los Sitios s'hi pot llegir, dins de la crònica d'aquell partit, que uns seguidors gironins que s'hi van desplaçar comentaven que «la derrota ens fa mal, però ha sigut més humiliant la pobra impressió que ha deixat el nostre equip, que més bé semblava representar una barriada que no pas a una capital de provincia». La darrera visita al Camp Nou amb el Condal d'adversari va ser el 10 d'abril de 1970. Aquella tarda l'estadi barcelonista oferia programa doble. A les cinc el primer equip jugava contra el Las Palmas. A les set, el filial s'enfrontava al Girona, que es va imposar amb claredat per 0-2, amb gols de Beltrán i Masferrer i un penal fallat per Vivolas. No estaria malament poder titular dilluns que ve com ho feia fa 48 anys Los Sitios: «Festival del Girona al Camp Nou». Segons el relat, a l'inici del partit hi havia a les grades uns 25.000 espectadors «que van quedar reduïts a una cinquena part quan el Girona va fer els seus gols abans del descans». L'exhibició blanc-i-vermella devia ser de les que fan època perquè també s'hi pot llegir que els seguidors locals van dedicar «palmes, olés i ovacions» al Girona.

Posteriorment el Condal va desaparèixer. Fusionat amb l'Atlètic Catalunya, va nèixer el Barça Atlètic. Amb el Girona es van trobar les temporades 70/71, 71/72, 73/74 i 77/78, però els duels es va jugar al camp de Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu. En canvi els partits de les dues temporades següents, 78-79 i 79-80, de la nova Segona B van tornar a tenir el Camp Nou d'escenari. Així, el dissabte 10 de febrer de 1979 l'equip que dirigia Vicenç Sasot, amb futbolistes com Abete, Julià i Pagès, entre d'altres, hi va arrencar un empat a zero davant d'un Barça Atlètic on ja hi treien el cap Comas, Gratacós i Calderé. La tribuna presentava una bona entrada. La resta de la grada «un aspecte desolador». Un any més tard, en l'últim partit al Camp Nou abans del de la temporada passada, el Girona es va endur la victòria per 0-1 gràcies a un gol de Benito. Va ser una sorpresa perquè l'equip, que aleshores dirigia Pepe Pinto, havia fet un molt mal any i va acabar baixant.

Van haver de passar 38 anys perquè el Camp Nou tornés a veure-hi el Girona. El 24 de febrer de 2018 s'hi va estrenar contra el primer equip, caient per 6-1. A la grada, 83.839 espectadors. Però aquesta ja és una història de la millor època del Girona en color.