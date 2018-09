La RFEF impedirà que el Girona-Barça es disputi als Estats Units

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) impedirà que el partit entre el Girona i FC Barcelona, ??pertanyent a la jornada 21 de la Lliga Santander, es disputi a Miami el 27 de gener "no autoritzant" la seva celebració fora de les fronteres de l'Estat per no adulterar la competició.

Segons ha informat la Cadena Cope, la RFEF assegura que "les possibilitats que es jugui el Girona-Barcelona a Miami són del 0,0%" i que avui, a primera hora, enviaran una carta al president de Laliga, Javier Tebas, perquè es doni per assabentat de la postura adoptada per l'ens que presideix Luis Rubiales.

En aquesta missiva, la RFEF explica que ni UEFA, ni FIFA són partidàries d'aquesta idea, que el Govern espanyol "no ho veu amb bons ulls" i que el sindicat de futbolistes AFE també ha mostrat "una postura contrària". A més, aquesta mateixa carta serà enviada als organismes internacionals del futbol per descartar la possibilitat que un partit de la Lliga espanyola es disputi als Estats Units.

Tebas ha assegurat que "això no són arguments" en conèixer el contingut de la carta."La UEFA no s'ha manifestat públicament, la FIFA no té potestat i amb AFE estem negociant", ha afegit.

El derbi català entre culers i gironins de la segona volta seria el primer partit del campionat que se celebrés fora de les fronteres espanyoles. Una circumstància que no ha agradat, per exemple, a l'entrenador del Reial Madrid, Julen Lopetegui. "Tots els equips han de jugar en els mateixos camps", va dir fa una setmana en roda de premsa.

Qui també s'ha manifestat al respecte va ser Jordi Alba, un dels afectats en la seva condició de jugador del Barça. "És una decisió que ha de prendre el club, però de moment no ens han comunicat res. Almenys, no a mi", va dir el lateral blaugrana.