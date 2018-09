Continua la guerra entre Rubiales i Tebas pel partit a Miami

S'ha parlat molt en les últimes setmanes de l'enfrontament entre Barça i Girona, però no precisament pel partit que es va disputar ahir, sinó pel matx que ha de tenir lloc en la segona volta del campionat i que La Lliga vol portar a Miami amb la total oposició de la Federació Espanyola.

Ahir, es va viure un altre capítol, per partida doble, d'aquesta guerra entre les dues entitats presidides per Luis Rubiales i Javier Tebas.

La primera disputa va tenir lloc a les xarxes socials, quan Luis Rubiales va denunciar a Twitter que és inacceptable que «La Lliga mantingui els horaris disparatats, i, si no rectifica, recuperarem la competència per a la temporada 19/20. Vergonya per aficionats i gent del futbol. A més de 30 graus no es pot jugar a certes hores»

Un missatge que Javier Tebas no va tardar ni mitja hora a contestar: «Amic Rubiales, molta demagògia, avui al Gran Premi d'Aragó, 32 graus i 114.000 persones al sol gaudint de les curses, sense queixes. Per cert, aquest agost torneig de nens Evergrande de la Fedració a Las Rozas, 36 graus.».

La disputa sobre el horaris dels partits per les altes temperatures va continuar més tard al programa Tiempo de Juego de La Cope, però els dos presidents van voler evitar el cara a cara perquè la conversació no s'acabés escalfant massa.

En aquesta conversa d'una mitja hora amb Paco González com a presentador va sortir, com era d'esperar, el partit entre Girona i Barça que la Federació vol que es disputi a Miami. Rubiales va dir respecte a Miami que Tebas «s'ha de treure la idea del cap. No es jugarà a Miami. Tebas es pres de la televisió. Aquí comanda un altre que li truca i li diu que tal partit es juga a aquesta hora i tu calles, Javier».



Florentino no vol anar als EUA

Una idea que comparteix el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, que en l'assemblea de compromissaris del club blanc va afirmar que el Madrid no aniria mai a jugar als Estats Units. Mentre, Tebas continua creient que el partit entre Girona i Barça es pot disputar als Estats Units: «Per res renunciarem a jugar a Miami i treballarem en aquesta línia».