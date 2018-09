«Volem aprofitar el bon moment per créixer i millorar»

El temps i les circumstàncies permeten conèixer, cada cop més, Eusebio Sacristán. I els fets parlen d´un entrenador humil. Passi el que passi. Resignat i crític quan et passa per sobre el Reial Madrid, i també satisfet, correcte i prudent quan el teu equip és capaç d´empatar al Camp Nou. A part de mostrar la seva «confiança» en el VAR («confio que la decisió ha estat justa», va valorar) i d´admetre que l´expulsió de Lenglet havia «condicionat» el 2-2 d´anit; de definir l´empat com un «premi» a l´actitud i també a «saber competir» dels blanc-i-vermells, va aprofitar la roda de premsa per, fins i tot, explicar què és el que no li havia semblat bé. Dels seus. I això que el Girona acabava d´assolir un dels resultats més importants de la seva història. «Hauríem de tenir més el control de la pilota i saber sortir de la pressió del rival», va dir. «Hauríem de créixer en això i millorar», afegia. Espera que això arribi ara, que el vent bufa a favor. «Hem d´aprofitar el moment i fer un pas endavant».

Ara bé, tot i els 8 punts de 15, les tres jornades sense perdre i l´empat al Camp Nou, Eusebio demanava calma. «Hem competit bé i això és un premi. No ens ha de fer pensar més enllà de cada partit a Primera, que és complicat. Cal ser solidaris com ho hem fet fins ara. Ens equivocarem si creiem que sumar bons resultats contra equips complicats ens ho posarà més fàcil.