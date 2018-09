Aprofitar l'embranzida per continuar fent camí cap a l'objectiu

El Girona no va guanyar diumenge al Camp Nou però hi va estar força a prop. L'empat a dos final contra el Barça i les bones sensacions que va deixar l'equip, sobretot defensivament, han tornat a impulsar el nivell de l'estat d'ànim de l'afició. Els seguidors blanc-i-vermells desplaçats a Barcelona i els que ho van viure des del sofà de casa seva van gaudir de valent veient com el seu equip escrivia una altra pàgina per a la història. Tot i l'empat, que únicament va tenir gust de victòria, i els 8 punts que acumula l'equip a la classificació, ni al vestior ni a l'entorn s'ha disparat l'eufòria. Són només cinc les jornades que s'han disputat fins ara i, malgrat la poca experiència de l'equip a la categoria, el Girona sap que la Lliga és una competició de fons i que de ben poc serveix celebrar Pasqua abans del Ram. Aquesta nit el Betis examina els gironins en un partit que servirà altre cop per calibrar forces contra un dels conjunts potents de la Lliga i que el curs passat es va classificar per competició europea. L'estat d'ànim és molt bo gràcies als últims bons resultats però per vèncer un rival que s'entravessa sempre que ve a Montilivi caldrà tornar a exprimir al màxim totes les virtuts.

La salvació continua sent l'únic i el clar objectiu d'un Girona que, de la mà d'Eusebio Sacristán, està demostrant dur a la perfecció la transició postMachín. Després de les dues primeres jornades contra Valladolid (0-0) i Reial Madrid (1-4), el tècnic de La Seca ha vist que era millor tornar als orígens i no sacsejar l'equip tant tàcticament. A partir d'aquí i amb el 3-5-2, que al Camp Nou va ser un 5-3-2, les alegries no han parat d'arribar. Victòries a Vila-real (0-1) i contra el Celta (3-2) i empat al Camp Nou (2-2). A banda del canvi de sistema, l'altra gran arma del Girona les últimes jornades ha estat Cristhian Stuani. L'uruguaià suma 5 gols en 3 partits i, com si estigués tocat per una vareta màgica, converteix en gol pràcticament tot el que toca.

Aquest vespre s'espera novament la presència d'Stuani a l'onze malgrat que diumenge al migdia hi torna a haver partit de Lliga a Osca. En aquest sentit, Eusebio va insinuar que podria fer alguna rotació per tal d'optimitzar recursos amb vistes a aquests dos partits. Així, respecte l'onze que va empatar al Camp Nou el canvi que està cantat és el retorn de Borja García a l'equip en detriment d'Aleix Garcia. Amb força probablitat no serà l'única novetat ja que homes com Porro o Douglas Luiz podrien també tornar a l'onze. Mojica i Planas, que demà s'integrarà al grup després de deixar enrere la lesió, són les úniques baixes per lesió d'Eusebio. La resta, Lozano, inclòs, estan tots disponibles. Amb l'hondureny, Roberts i Doumbia, el tècnic compta amb tres recanvis ofensius que, en qualsevol moment, poden també entrar a l'onze. Eusebio va desfer-se en elogis ahir cap a l'ivorià de qui en va destacar «la definició» que té de cara a porteria. «Els necessitarem en qualsevol moment», deia. El tècnic farà pública la convocatòria aquest migdia després de l'últim entrenament.

Mentrestant, el Betis va arribar ahir al vespre a Girona i aquest matí a farà l'últim entrenament abans del partit a La Vinya . Els de Setién arriben en un moment estrany emocionalment després de les enganxades del tècnic amb l'afició i que els resultats no acabin d'arribar. Tot i això, el conjunt andalús confia mantenir el seu idil·li particular amb Montilivi, un estadi on ha guanyat en les quatre ocasions que hi ha jugat. Setién s'ha endut 22 jugadors a Girona entre els quals Francis, William Carvalho i Zou Feddal que arrosseguen problemes físics i difícilment jugaran avui. El tècnic càntabre té previst fer rotacions ja que el Betis també va jugar dijous passat a Atenas, partit d'Europa League i vol dosificar l'equip. Així, homes com Mandi, Guardado, Joaquín o fins i tot Pau López podrien asseure's d'entrada a la banqueta.