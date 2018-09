El Betis frena en sec la bona ratxa del Girona

Ha hagut de ser el Betis, una autèntica bèstia negra a Montilivi, l'equip que s'ha encarregat de frenar en sec la ratxa triomfal del Girona. Un solitari gol de Loren, precisament el botxí de la passada temporada, ha significat el 0-1 definitiu en un matx en què els blanc-i-vermells han anat de menys a més. Tant ha estat així, que l'empat no ha arribat de miracle al descompte, en una rematada que ha salvat Pau López, molt xiulat durant els 90 minuts per l'afició.

Eusebio ho havia advertit durant la prèvia. Avisava de les "moltes qualitats" d'un Betis que solia tenir la possessió. Per tant, no quedava cap altra opció que potenciar d'"altres armes" per intentar sumar alguna cosa positiva. No s'equivocava pas el tècnic, perquè la possessió ha estat monopoli dels de Quique Setién. Sense discussió. De manera exagerada fins i tot per moments, amb jugades llargues que, si no han acabat en gol, ha estat per fortuna o per les intervencions d'un inspirat Bounou.

Així ha estat el primer temps. Uns 45 minuts en què el Betis s'ha dedicat a tocar i tocar, mentre que el Girona ha corregut darrere la pilota. Inui ha fet molt de mal pel mig, obligant a la defensa local a desorganitzar-se. Amb Canales ha passat tres quarts del mateix; molt de talent i una arma perillosa dels verd-i-blancs, que no s'han avançat de miracle abans del descans.

Abans dels 10 minuts, Canales ha xutat fregant el pal i Loren, després d'una relliscada inoportuna de Bounou, ha estavellat la pilota al cos del porter. N'hi ha hagut més, com ara un remat llunyà de Bartra sense conseqüències, o una bona intervenció de Bounou, que ha tret el peu a xut creuat de Loren. L'última del primer temps, quan Boudebouz ha connectat de primeres una centrada de Junior; ha aparegut de nou el marroquí, un dels més destacats.

El Girona no se'n sortia. Trenar quatre passades seguides es convertia en una utopia i molt més difícil era generar perill. El bagatge ofensiu s'ha limitat a una bona acció de Douglas que ha acabat amb la pilota fora per poc, un xut mossegat de Granell i un cop de cap de Bernardo que no ha trobat porteria. Borja ha estat massa desaparegut, Granell molt pressionat, Portu superat per Sidnei i Stuani més pendent del frec a frec amb Mandi que de cap altra cosa.

Quatre retocs i posar una marxa més ha estat suficient perquè la imatge del Girona hagi canviat amb el pas pels vestidors. No ha estat com la nit i el dia, ni tampoc una revolució, però suficient per mostrar una altra cara. Tant, que ha començat a treure el cap pels dominis visitants. Un primer ensurt del Betis, amb una pilota centrada que s'ha passejat per davant Bounou sense trobar rematador, ha quedat en un no-res. Més pilota per als d'Eusebio, que per fi han tallat la zona de creació del seu rival a còpia d'anar-hi i d'estar més ben col·locats. Fruit d'això, Montilivi ha vist els millors minuts dels seus. I no ha cantat gol al 60 perquè la potent centrada de Portu des de la dreta no ha connectat amb Stuani, un pèl endarrerit.

Però el que són les coses. Quan millor estava el Girona ha arribat el 0-1. Ha pujat Francis per banda dreta i ha tingut temps de posar la pilota ben dirigida cap a l'àrea petita. Loren s'ha avançat a tothom, fins i tot a la sortida de Bounou, per acabar rematant al fons de la porteria. Gerra d'aigua freda que s'hauria pogut oblidar si el pal no s'hagués interposat en el camí d'Stuani. Tot bé ho ha fet l'uruguaià. Ha rebut la passada de Portu, ha tingut temps per pensar, retallar i executar. Però la fusta ha evitat l'1-1.

S'ha tret l'ensurt de sobre el Betis, que ha tornat a tenir la pilota. Mala senyal a la recerca d'un empat que es resistia. Eusebio ha decidit moure fitxa. Canvi de peces i de sistema. Han entrat Aleix i Roberts per Granell i Alcalá, i s'ha passat a jugar amb una defensa de quatre homes. Tot i això han estat els de Setién els que han ofert més perill. Fins i tot han fet el segon, en una acció que l'àrbitre ha inval·lidat per fora de joc. Just en aquella jugada, Bounou ha tret una gran mà per salvar els mobles.

Doumbia ha estat l'últim cartutx, ja quan el partit moria. Precisament l'ivorià, al 86, ha caigut dins l'àrea però l'àrbitre no ha volgut assenyalar penal. Stuani ha estat a punt de connectar amb el cap una centrada des de banda dreta; la rèplica, un cacau de Joaquín que ha rebutjat el travesser. En l'acció següent, Mandi s'ha llançat amb tot per evitar que Doumbia afusellés Pau López. L'última ha estat la més clara. Claríssima. Ja en temps de descompte, el porter del Betis ha tret una mà espectacular a rematada d'Stuani.

GIRONA: Bounou, Porro (Doumbia, min. 82), Alcalá (Aleix Garcia, min. 72), Bernardo, Juanpe, Aday, Douglas Luiz, Granell (Patrick Roberts, min. 72), Borja García, Portu i Stuani.

BETIS: Pau López, Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior, Guardado (Javi García, min. 84), Canales, Inui (Joaquín, min. 64), Boudebouz (Lo Celso, min. 74), Loren.

GOLS: 0-1, Loren (min. 64).

ÀRBITRE: José Luis González González (Comitè de Castella i Lleó). Ha amonestat Alcalá, Portu (Girona); Boudebouz, Junior, Pau López (Betis).

ESTADI: Montilivi, 11.358 espectadors.