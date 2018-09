Juanpe va necessitar vuit punts per un cop de colze del jugador del Betis Javi García

Juanpe va necessitar vuit punts per un cop de colze del jugador del Betis Javi García

El central del Girona Juanpe va necessitar l'aplicació de vuit punts de sutura després de rebre un cop de colze del jugador del Betis Javi García ja a les acaballes del partit d'anit. De fet l'acció va arribar en el temps afegit, quan el Girona atacava a la desesperada la porteria de Pau López en busca de l'empat, que no va arribar. La jugada comença amb una falta servida per Aleix Garcia a la zona del cercle central. La pilota arriba penjada a l'àrea i en la pugna Javi García colpeja, amb el colze dret, la cella esquerra de Juanpe, que va quedar uns instants estirat a terra. La jugada va seguir i uns segons més tard Stuani va tenir el gol amb una gran rematada de cap a passada d'Aday que Pau López va poder rebutjar. Va ser aleshores quan Juanpe, ensangonat, va demanar explicacions a l'àrbitre, que se'n va desentendre i va enviar el defensa local fora de la gespa perquè fos atès. En la roda de premsa posterior al partit Eusebio va parlar d'aquesta jugada, que el VAR i la transmissió televisiva van passar per alt. Una estona més tard el club va comunicar que havien aplicat vuit punts a la cella a Juanpe.