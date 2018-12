L'Atlètic veu en Bounou una excel·lent oportunitat de mercat

Amb permís de Cristhian Stuani, l'altre gran nom propi d'aquest primer tram de Lliga no és pas cap altre que el de Yassine Bounou. El porter viu el millor moment de la seva carrera. Les seves últimes actuacions no passen gens desapercebudes i més d'un equip ja ha apuntat el seu nom a l'agenda. Un d'ells, segons informava la COPE, és l'Atlètic de Madrid, on el marroquí ja va militar durant quatre temporades, jugant amb el filial i entrenant-se amb la primera plantilla, a banda de ser cedit dos cursos al Saragossa. El 2016 se'n va deslligar per fitxar pel Girona, però no ho va fer del tot. Actualment, el 50 per cent dels seus drets són de l'Atlètic, que veu una excel·lent oportunitat de negoci que no vol deixar escapar. Bounou acaba contracte el proper 30 de juny i encara no ha renovat. Això faria que, en cas de canviar d'aires, l'Atlètic el pogués fitxar sense haver-se de rascar la butxaca.

Zack Steffen, el substitut?

CBS Sports informava ahir que el porter nord-americà Zack Steffen, de 23 anys, actualment al Columbus Crew de la MLS, estaria a l'agenda del Manchester City. Si el fitxen, una de les opcions seria la de cedir-lo a Montilivi, per foguejar-lo abans de fer el salt a l'equip de Guardiola. Caldrà veure si Bounou renova, mentre que Iraizoz és molt probable que no continuï.