Ser valent per tombar un dels «grans» de la Lliga

El millor Girona de la història és davant d'un d'aquells capítols que fa patxoca de viure: si no perd, sumarà el seu sisè partit consecutiu sense fer-ho, la millor marca personal en aquest trajecte a la Primera Divisió. D'al·licients per fer-ho possible no en falten, tot i que els mals al carril esquerre i el potencial de l'Atlètic creïn una angoixa innecessària. Perquè el Girona està acostumat a lluitar contra elements inimaginables, també en les èpoques més brillants. No vindrà d'un problema o d'una lesió, ja que aquest vestidor ha demostrat, amb elements tangibles, superar qualsevol obstacle amb una determinació brillant. Victòries com la de Mestalla són l'exemple més recent, però tampoc l'únic. Sense anar més lluny, el Girona juga a Primera després de superar tots els infortunis possibles. I si va superar el cop del Lugo, ho pot superar tot.

Al davant, però, no hi haurà cap comparsa. L'Atlètic de Simeone és un dels candidats a competir tots els títols que juga. Lluny del Wanda Metropolitano, a més, només han guanyat un dels sis partits possibles tot i que la dinàmica del Girona a Montilivi tampoc és gaire bona, perquè tan sols ha lligat 8 dels 21 punts en joc.



El record del primer dia

L'allau de baixes afecta els dos equips de la mateixa manera: si el Girona no pot comptar amb cap home pur de banda esquerra i Eusebio es debat entre Valery i Granell al carril -amb més opcions per al primer-, Simeone, que en l'últim entrenament va provar amb Saúl al lateral esquerre, ha viatjat en quadre: l'argentí no té a la seva disposició cap dels quatre defensors, a priori, titulars. Ni Juanfran, ni Godín, ni Giménez ni Filipe Luis seran avui a Montilivi. Amb qui sí que podrà comptar és amb Diego Costa a l'eix ofensiu, que formarà la parella atacant amb Griezmann, el davanter francès que va perdre a Montilivi vestint la samarreta de la Reial Societat i que va ser expulsat en el debut a l'elit del curs passat.

Aquella nit, el Girona va tirar a terra la porta de qualsevol lògica, empatant a 2 en una nit de bojos després de situar-se amb un 2-0 favorable a la primera meitat, gràcies a Stuani, l'uruguaià que avui encapçala la llista de màxims golejadors del campionat, amb 10 dianes. Els homes llavors entrenats per Pablo Machín van oferir les primeres dosis de valentia que els han portat a protagonitzar capítols plens d'heroïcitat. Guanyin, empatin o perdin, avui tornaran a ser valents. Va amb el seu esperit competitiu, aquell que els recorda cada dia que defensar l'escut del Girona a Primera mereix tot el seu esforç.

La situació a la taula, setens amb 20 punts i més pendents d'entrar a Europa que d'evitar les brases del descens, és idíl·lica però pot ser preciosa quan acabi la jornada, perquè un triomf permetria als gironins quedar-se a només un punt de l'Atlètic, que ara és tercer, i superar l'Espanyol. Només per això, Montilivi podria viure la millor entrada de la temporada. El dia, l'horari i el clima -diuen- acompanyaran. També acompanyarà l'equip, com fa sempre tot i veure's les cares amb gegants.