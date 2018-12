Un gran empat que queda curt

L'examen d'ahir per al Girona no era de nivell, sinó el següent. Els gironins, en un estat de forma i, sobretot, de resultats excel·lent rebien un dels candidats a tot aquesta temporada com l'Atlètic de Madrid. Ho feien a més a més amb el hàndicap de no poder comptar amb els seus tres carrilers esquerrans per lesió (Mojica, Aday i Planas) i que l'encarregat d'ocupar la banda fos un pivot com Àlex Granell. Un experiment de totes totes que, tot i això, va cobrir l'expedient correctament. El matx va començar amb una foguerada de Roberts per l'esquerra però amb l'Atlètic intimidador de bon prinicpi. Els matalassers van encerclar ben aviat els gironins a la seva àrea i Griezmann va gaudir de les dues primeres ocasions amb un xut que Bounou va desviar a córner i una rematada de cap al servei de cantonada que va sortir fora. Els matalassers volien anar per feina, conscients de les dificultats d'un rival incòmode que la temporada passada ja els va fer la guitza tant a Montiilvi com al Metropolitano.



El Girona va saber contenir l'allau inicial i ben aviat va posar la por al cos als de Simeone. Primer amb una voleia de Granell que va llepar el pal esquerre i més tard amb un llançament de falta d'Aleix Garcia que algun aficionat local va veure a dins. També Juanpe estaria a punt d'obrir el marcador després quedar-se-li una pilota morta al punt de penal després d'un córner. El seu llançament va sortir massa alt. Els d'Eusebio no s'arronsaven i ensenyaven les urpes tot alertant el rival que hauria de suar.

La primera part estava sent d'allò més entretinguda, amb alternatives a les dues porteries i, el més important, un Girona valent i descarat. Això sí, l'ocasió més clara de la primera part aniria a càrrec dels visitants en una acció de tiralínies entre Saúl i Griezmann que l'il·licità, ahir lateral esquerre, va estavellar al travesser. L'Atlètic tornava a despertar. El Girona havia afluixat una mica el ritme intens de la primera mitja hora en què, de la mà d'un elèctric Roberts, havia aconseguit arribar amb perill a l'àrea d'Oblak. Tot i això, en cap moment l'equip es veia superat per un Atlètic que veia com, a pilota aturada, el Girona feia mal. Més en faria ben bé abans de la mitja part quan Oblak va fer caure Stuani quan enfilava sol la porteria després d'una assitència de Roberts. El VAR va corregir De Burgos Bengoetxea, que havia indicat primer falta a fora l'àrea i va assenyalar un penal que l'uruguaià es va encarregar de materialitzar confirmant la seva infal·lilibilitat. No hi hauria temps per a res més en una més que notable primera part del Girona.

Els d'Eusebio tenien quaranta-cinc minuts per continuar mantenint la bèstia adormida i mirar d'aprofitar alguna altra escletxa per fer més gros el forat. Granell estaria a punt d'aconseguir-ho amb un llançament de falta directa que va sortir fora per poc. El capità no es complicava la vida al carril pujant innecessàriament i aportava en defensa i sobretot al mig del camp. A la sala de màquines, els matalassers deixaven pensar Aleix Garcia per generar joc mentre Pere Pons escombrava. L'Atlètic, però, no es podia permetre el luxe de perdre a Montilivi i de seguida Simeone va fer entrar Correa per Rodrigo. Al mateix temps, Roberts, ovacionat pel bon partit, cedia el seu lloc a Portu, encara més aplaudit. Sense gairebé temps per escalfar Gorka Iraizoz hauria d'entrar també al camp en substitució del lesionat Bounou.

El carroussel de canvis i la lesió del marroquí van refredar una mica el partit. El Girona continuava ben posicionat resistint mentre l'Atlètic, amb Correa i Gelson Martins ja al camp se la jugava passant amb tancar al darrere amb només tres homes. Iraizoz hauria d'estirar-se de valent per evitar que una rematada a boca de canó de Saúl suposés l'empat. La igualada arribaria de la manera més inesperada i segurament sense que l'Atlètic s'ho mereixés. En un atac del Girona, Borja García, amb possible falta prèvia va perdre una pilota i l'Atlètic va llançar un ràpid contracop a l'esquena dels centrals gironins. Diego Costa va fer un control meravellós i abans que rematés Ramalho, en l'intent de rebutjar es va introduir la pilota a la seva porteria. Del no res, l'Atlètic havia tret petroli.

Els nervis entrarien en el tram decisiu del partit. El Girona, amb el debutant Valery al camp, no es conformava amb l'empat tot i que no perdia el nord. L'Atlètic va estar a punt de fer el segon en una acció per l'esquerra que va salvar Iraizoz davant Gelson Martins. Portu també hi tindria la seva per desfer l'empat però no hi arribaria. Era igual. El punt, malgrat ser injust pels mèrits, era boníssim.