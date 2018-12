El Girona premia Valery i li renova el contracte fins al juny del 2023

Els carrilers estan de moda a Montilivi. En tots els sentits. Per lamentar lesions, que no en són poques; i també per celebrar bones noves. És una posició especial, peculiar. Està donant maldecaps a Eusebio i a l'entitat, tot i que també hi ha moments per a alguna alegria. El diumenge, contra tot un Atlètic de Madrid, les baixes de Mojica, Aday, Planas i Muniesa obligaven el cos tècnic a fer invents. L'escollit va ser Àlex Granell, un migcampista reconvertit per a l'ocasió, que se'n va sortir com va poder. No va actuar-hi els 90 minuts. Avançada la segona part, va recuperar el seu lloc habitual al camp. El buit al carril el va cobrir el jove Valery Fernández. Un futbolista que fins fa quatre dies jugava al juvenil A i que, aquesta temporada, estava destinat a reforçar el filial. Allò d'estar al lloc precís en el moment oportú li ha anat de meravelles a aquest jove de 19 anys, natural de l'Escala. Fa poques setmanes, la perseverança i el treball ben fet tenien premi: debut a la Copa, jugant a Vitòria l'anada dels setzens de final. I diumenge, premi doble: estrena a Primera i contra un dels grans del futbol mundial. La tercera part d'aquesta bonica història arribava ahir. El club premiava Valery i el renovava fins al 30 de juny del 2023.

«Estic molt content i molt feliç», deia el jugador, en unes declaracions emeses pel club a tots els mitjans. Deia viure «un somni fet realitat». Ja no només per tenir minuts davant l'Atlètic de Madrid, sinó per poder continuar vinculat «al club que m'ho ha donat tot a la vida». Té clar que vol «aprofitar l'oportunitat» i «retornar la confiança» que se li ha donat al damunt del terreny de joc. «Tant de bo els èxits segueixin arribant», afegia abans d'assenyalar Pedro Porro com un «mirall» a seguir per als futbolistes de la base. El de Don Benito, també de 19 anys i en un principi cridat a jugar al filial, ha aprofitat les lesions per fer-se un lloc no només a la plantilla, sinó també a l'onze titular. «És un referent per als joves de les categories inferiors d'aquest club».

D'ell també en parlava Quique Cárcel, el director esportiu. «És un futbolista de futur. Amb ell hem seguit una mica els passos de Pedro Porro. El dia de l'Alabès ja va donar bones prestacions al camp. Ens il·lusiona poder comptar amb la gent del futbol base», deia. Valery ha format part del Barça, Palamós, L'Escala i també Girona, on hi ha estat en diverses etapes. El 2016 hi va tornar per formar part del juvenil i ben poc ha trigat a fer el salt. Aquest any Eusebio ja l'ha tingut a les seves ordres uns quants entrenaments. «No li podem demanar res, només felicitar-lo per com està responent. Estem contents que els nanos que hi ha al club puguin ajudar el primer equip», deia el tècnic el diumenge.