El nou carnet de soci arriba amb descomptes i novetats

L'actual Girona pot presumir de múscul financer, d'una bona salut esportiva i també de comptar amb una massa social com mai s'havia vist. L'entorn ha respost al salt de categoria; omplint de color l'estadi cada cop que hi ha partit, però també sumant-se a la família blanc-i-vermella. Tant és així que a dia d'avui el club disposa ja de 10.900 socis. Una xifra que es redueix fins als 9.500 si es parla d'abonats, que són aquells socis que disposen d'un seient a l'estadi. Per a tots ells, l'entitat acaba de fer sortir a la llum el nou carnet de soci del 2019. Arriba amb un munt de descomptes i avantatges, als quals s'han de sumar algunes novetats.

Per començar, els preus es mantenen. Són els mateixos d'aquest any, per la qual cosa els menors de 6 anys que es vulguin fer socis només hauran de pagar 10 euros. 30 n'abonaran aquells que tinguin entre 7 i 17 anys, mentre que la quota s'elevarà fins als 50 euros per als majors d'edat. Per fer-ho més còmode, el club ofereix tres dates de pagament diferents: el 15 de desembre o ja, l'any vinent, el 4 de gener o l'1 de febrer. Els nous carnets es podran recollir a taquilles a partir del dia 17 d'aquest mes, o també durant els partits contra el Getafe (21 de desembre) i Alabès (13 de gener). Hi ha una tercera opció: a partir del 15 de gener es podrà rebre a domicili.

El nou carnet de soci per a aquest 2019 comptarà amb un seguit d'avantatges. Un dels més destacats és el descompte del 10 per cent en la compra d'entrades per als partits del Girona a Montilivi, i també per a les entrades dels socis infantils. El club té previst reservar un pack de localitats en cada zona de l'estadi que aniran destinades a la mainada, sempre acompanyats d'un adult.

Un altre tret destacat del nou carnet és la seva presentació. No ve sol, sinó acompanyat de regals. El primer d'ells, un braçalet de capità personalitzat amb el seu nom i cognom. El soci també rebrà una carta, escrita a mà, en què el futbolista Àlex Granell els expressa quin és el significat de lluir un braçalet al damunt d'un terreny de joc. Segons diu el club, tant la carta i el mateix braçalet «simbolitzen el lligam personal entre els jugadors i l'afició, com sempre es demostra a Montilivi. La responsabilitat i l'orgull seran compartits entre futbolistes i socis per seguir lluitant amb l'objectiu d'assolir les fites marcades».

A banda d'aquests obsequis i els descomptes, el carnet de soci també permet accedir a la llista d'espera per a futurs abonaments, prioritat en entrades als partits de Montilivi i als de fora, un descompte del 10 per cent en marxandatge, sortejos i l'accés gratuït als partits del Peralada i el futbol base.