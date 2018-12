Dombia va patir un cop al turmell al camp del Sevilla

Seydou Doumbia ha estat l'últim dels molts futbolistes del Girona que s'han lesionat en aquestes darreres setmanes. L'ivorià només va aguantar deu minuts al damunt de la gespa del Ramón Sánchez Pizjuán abans de ser substituït de nou per Àlex Granell. Avui se li han practicar proves, que han determinat que el jugador pateix "un cop al turmell", encara que no s'aprecia pas si hi ha "fractura o lesió muscular". D'aquesta manera, Doumbia està "pendent d'una segona ronda de proves" per conèixer amb exactitud què és el que realment té i quin és el temps estimat de baixa.