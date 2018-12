El partit contra l'Atlètic de Madrid de Copa costarà entre 15 i 25 euros pels socis

La històrica eliminatòria del Girona contra l'Atlètic de Madrid en els vuitens de final de la Copa del Rei no està inclòs en l'abonament de la temporada i els socis hauran de pagar entre 15 i 25 euros per veure el duel contra els madrilenys del 9 de gener a Montilivi (19.30).

Fins al diumenge 23 de desembre a les 12 de la nit, els abonats podran mantenir el seu seient per al partit contra l'Atlètic de Madrid activant (i pagant) l'accés amb el seu carnet a través de la pàgina web del Girona. Passat aquest termini, els abonats perdran el seu seient, que serà alliberat per a aquest partit. Els preus per als socis són de 15 euros (gol), 20 (preferent i preferent coberta) i 25 tribuna). Entre el 24 i el 27 de desembre, cada soci podrà comprar dues entrades addicionals amb aquests mateixos preus.

A partir de dijous 27 de desembre, a les 12 del migdia, s'obrirà la venda per al públic en general amb els següents preus: 30 euros (gols), 40 (preferent), 45 (preferent coberta) i 60 (tribuna). El Girona jugarà el partit d'anada a Montilivi i l'eliminatòria es decidirà l'altre setmana al Wanda Metropolitano.