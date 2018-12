El Girona posa el punt i final al seu primer any complet a l'elit

Mai, en tota la seva història, que s'allarga durant unes quantes dècades, el Girona s'havia passat els 365 dies que té un any natural instal·lat a la Primera Divisió. Ha hagut d'esperar fins al 2018 per fer-ho. Un any especial, històric i amb moments de tota mena, que l'equip s'encarregava de tancar el passat divendres amb un empat a Montilivi davant el Getafe de Bordalás. Un punt i final més positiu que no pas negatiu, que permet que la plantilla se n'hagi anat de vacances amb els deures fets: 22 punts al sarró i el descens a certa distància per prendre's aquests dies amb certa tranquil·litat. Fent un cop d'ull als últims dotze mesos, el balanç ha estat prou positiu, tenint en compte que els gironins són prou novells a la màxima categoria, on s'han quedat i esperen consolidar-se.

Des del 6 de gener a València (2-1), fins al 21 de desembre a Montilivi (1-1). En total han estat 40 els partits oficials que el Girona ha disputat durant tot aquest temps. 38 d'ells han estat de Lliga, a Primera i entre els més grans. Els dos restants corresponen a l'eliminatòria de setzens de final de Copa del Rei que fa poques setmanes l'equip va disputar (i superar) contra l'Alabès. Els resultats són notables. Hi ha hagut de tot, però per començar, no hi ha més derrotes que victòries; això diu molt d'un club que fins fa quatre dies mai havia trepitjat la màxima categoria. Al llarg de tot el 2018, el Girona ha guanyat 14 partits oficials: 13 a la Lliga i un a la Copa. Ha signat una dotzena d'empats, mentre que de desfetes n'ha comptabilitzat 14, com les victòries.

On el balanç general sí que és un xic negatiu és a l'hora de comptar els gols. Se n'han fet 51, mentre que entre Bounou i Gorka n'han rebut 56. Cinc més en contra, per tant, que no pas a favor. Una altra dada: dels 40 partits oficials, 21 han estat dirigits per Pablo Machín, ara a la banqueta del Sevilla, mentre que els 19 restants han estat ja amb Eusebio Sacristán com a entrenador de la primera plantilla.

Més noms propis. Un, i sense discussió, és el de Cristhian Stuani. L'uruguaià s'ha convertit en el màxim anotador del Girona d'aquest 2018. Ha signat 23 gols, gairebé la meitat dels que ha comptabilitzat tot l'equip. En total, la seva aportació ha estat la d'un 45,1 per cent. Una bogeria que confirma, per si hi havia algun dubte, en la importància del davanter per als blanc-i-vermells. L'altre protagonista és Borja García. De tota la plantilla, la d'aquesta temporada i també de la passada, el madrileny és el que més partits ha jugat: 39 de 40. Només s'ha perdut l'anada dels setzens de Copa, el mes de novembre a Mendizorrotza (2-2).

Al llarg del 2018 el Girona ha encaixat derrotes doloroses, com ho han estat el 6-1 al Camp Nou i l'1-4 a Montilivi contra l'Eibar. També va rebre mitja dotzena de gols al Bernabéu (6-3), mentre que la Reial Societat li'n va marcar cinc: 5-0 a Anoeta, el passat mes d'abril. Ara bé, també hi ha hagut resultats per al record: l'1-1 al Wanda Metropolitano, el 2-2 al Camp Nou, el hat-trick d'Olunga contra el Las Palmas (6-0) o l'espectacular ratxa de victòries consecutives (cinc en l'any natural) que es van enllaçar a l'estadi.