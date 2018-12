Granell passa el Nadal a Nova York

Dels tres futbolistes gironins que hi ha aquesta temporada a la plantilla del Girona, l'únic que aprofita l'aturada de Nadal per viatjar és Àlex Granell. En concret, passarà aquestes festes a Nova York, on esperava poder visitar el seu amic i excompany d'equip Eloi Amagat. El migcampista gironí, però, ha acabat la seva etapa al New York City i ara està a l'espera de trobar un nou destí per seguir la seva carrera. Marc Muniesa, per la seva banda, vol aprofitar aquests dies per acabar de recuperar-se de la lesió al soli de la cama dreta que arrossega des de principis de desembre, amb la idea de poder reaparèixer al camp del Llevant el dia 4. Pere Pons passarà les vacances a casa. La plantilla té festa fins al proper dissabte 29 de desembre. El diumenge 30 tornaran als entrenaments amb una doble sessió. El dia 31 treballaran al matí, i el dia 1, a la tarda, ja amb vistes al Llevant-Girona.