Stuani i Douglas Luiz tenen permís per tornar a la feina el primer de gener

Després d'empatar amb el Getafe i tancar així el 2018, Eusebio Sacristán va donar vuit dies de vacances als seus futbolistes, que han aprofitat aquests dies per descansar, carregar piles, fer alguna escapada i estar amb la família. Els jugadors estan citats demà per tornar a l'activitat. Serà amb una doble sessió de treball, la primera presa de contacte per començar a preparar la segona part del calendari i un mes de gener que es preveu ben atapeït de partits. No només pel que fa a la Lliga, sinó també perquè l'equip disputarà els vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, a 180 minuts.

Eusebio comptarà demà amb tots els seus efectius disponibles tret de dos jugadors que compten amb un permís especial per allargar les seves vacances. Es tracta de l'uruguaià Cristhian Stuani i el brasiler Douglas Luiz. Tant un com l'altre van viatjar als seus respectius països per passar aquests dies de Nadal amb els seus. Ells es reincorporaran a la feina un dia després que els seus companys, pel que se'ls espera el primer de gener del 2019.