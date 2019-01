Els socis menors de 6 anys ja poden demanar entrades de franc pels partits de Montilivi

Els socis infantils del Girona, d'entre 0 i 6 anys, ja poden demanar entrades de franc pels partits de Montilivi. Aquestes localitats gratuïtes per aquesta franja de socis són un dels avantatges dels que disposen els posseïdors del Carnet de Soci 2019 que tinguin menys de 6 anys. Així doncs aquest carnet, que té un preu de només 10€, ofereix la possibilitat de demanar una entrada de seient lliure per als més petits. Aquesta entrada no assigna un seient i per tant implica que la nena o nen que entri amb ell haurà de seure sobre l'adult que l'acompanya.

A l'hora de realitzar la petició, que ja es pot tramitar a travès de la plana web del club, s'ha d'especificar qui és el soci sol·licitant (que haurà de ser el menor de 6 anys), quin adult l'acompanya (que haurà de ser abonat o tenir una entrada vàlida per a aquell partit) i seleccionar de quina zona del camp desitja l'entrada.

L'entrada gratuïta és personal i intransferible, destinada només al Soci del Girona FC que la demani i s'entregarà a les taquilles el mateix dia de partit amb la presència física de la nena o el nen i la presentació del Carnet de Soci o DNI corresponent. En cap cas es podrà entregar una entrada a cap persona que no sigui l'acreditada com a l'adult responsable d'aquell menor, han assenyalat fonts del club.

Les entrades destinades a aquest fi son limitades per a cada partit i s'assignaran procurant repartir aquest benefici entre el màxim nombre possible de socis per a que tants com sigui possible puguin gaudir d'una visita a Montilivi. Un cop assignades les entrades s'avisarà mitjançant correu electrònic o SMS a aquells que hagin sigut seleccionats i se'ls informarà de com es recullen les localitats.