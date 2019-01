El Girona obre l'any a sis punts de la zona de descens

L'empat del Vila-real a casa davant el Reial Madrid (2-2) va provocar que els locals abandonin gràcies a la diferència de gols els llocs de descens, que ara passa a ocupar l'Athlètic Club i respecte els quals el Girona inicia l'any a una distància de sis punts. El Vila-real va aconseguir l'empat gràcies a un gol de Cazorla a 8 minuts per al final del partit, en una fluixa nit del recent campió del món, tot i que va remuntar un primer gol del propi Cazorla als quatre minuts, condemnat per una mala segona part.

El Madrid va jugar amb foc gairebé des que als 20 minuts havia ja donat la volta a l'1-0. El cop del gran gol de Cazorla, amb rosca inabastable per Courtois, el va suavitzar la resposta gairebé immediata de Benzema i el 2-1 de Varane, però el Madrid comença l'any fallant en la lluita pel títol, ja a set punts del Barça. El Madrid, amb el seu tercer Mundial seguit i amb poques vacances per posar-se al dia a la lliga, no estava per a molt desgast. A la represa, el Vila-real es va centrar en recuperar la posició a darrere, no regalar més i esperar el seu moment. Al vestidor es va quedar lesionat Gareth Bale i va sortir Isco, però el Madrid va jugar sense profunditat.