mercat d´hivern : Stuani està molt més a prop de renovar el seu vincle amb el Girona

«Estem treballant a reforçar alguna posició, però hem de tenir la paciència necessària per escollir bé», repeteix constantment Eusebio Sacristán. L'últim cop, va dir-ho després del Llevant-Girona al Ciutat de València (2-2), on el tècnic va haver de cridar tres nanos del filial per acabar d'omplir la convocatòria. Valery, Paik i Àlex Pachón, el darrer del Peralada a afegir-se a la llista, van acompa­nyar el primer equip en el primer compromís del 2019 i l'escalenc, fins i tot, va comptar amb deu minuts sobre la gespa. Ja fa sis dies que es va donar el tret de sortida al mercat de fitxatges d'hivern, i és cert que les noves incorporacions no són un tema que passin per alt al Girona, però queda clar que, ara per ara, tampoc són la prioritat. «Tinc plena confiança en els nostres», remarcava l'entrenador. Encara que els efectius disponibles no siguin suficients, no cal córrer sinó fixar-se a mantenir els homes de la casa. Aquells qui poden ser una garantia per donar continuïtat al projecte blanc-i-vermell. És per això que la direcció esportiva, encapçalada per Quique Cárcel, està treballant per lligar el seu home gol molt més temps. I, de retruc, allunyar l'interès que pugui generar a qualsevol altre equip. La renovació de Christian Stuani està cada vegada més encaminada i aviat arribarà a bon port. Com a mínim, aquesta és la intenció.

L'uruguaià, que va arribar al club l'estiu de 2017 -coincidint amb l'ascens a Primera-, té contracte fins l'any 2020 i una clàusula que ronda els 15 milions d'euros. Tenint en compte el bon moment del jugador, pot suposar un caramel per a molts aquest mes de gener. Stuani s'ha guanyat un lloc entre els millors golejadors de la Lliga. Ocupa la segona posició amb 11 gols per darrere de Messi (15), els mateixos que el seu compatriota Luis Suárez. A més a més, és l'autor de gairebé la meitat dels gols del Girona a l'elit. El killer n'ha fet 32 dels 70 que ha marcat el conjunt gironí a la màxima categoria. És a dir, el 45,7%. Es diu aviat. Així doncs,a banda de les possibles carpetes obertes que pugui tenir sobre la taula Cárcel per a l'arribada de nous futbolistes, la que sobresut més porta el nom de Cristhian Stuani. El director esportiu oferiria al davanter la possibilitat d'allargar un any més el contracte (2021) i una millora econòmica. La renovació, que fins ara quedava «lluny», a dia d'avui ja no ho és tant. Només quedarà per veure com queda la situació de Bounou, Ramalho i Iraizoz. Tots tres queden lliures aquest mes de juny i el que més preocupa és lligar el porter.