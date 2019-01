Competir i gestionar recursos

Que quedi clara una cosa. La Copa «no sobra». Perquè «il·lusiona» i perquè el Girona encara té ganes de dir-hi alguna cosa. Ara bé, la Lliga és la Lliga. La veritable «prioritat» per al club. I més, si s'acumulen cinc jornades sense guanyar i el dissabte visita Montilivi l'Alabès. Per tant, per molt especial que sigui el duel de vuitens d'avui amb l'Atlètic, la necessitat, les possibles urgències i també les baixes fan que Eusebio Sacristán estigui decidit a repartir esforços. Tampoc cal sortir amb tot aquesta tarda; d'entrada, uns quants titulars ja quedaven fora de la convocatòria per decisió tècnica. Però una cosa està clara. Competir, l'equip competirà. O almenys ho intentarà. «Volem gaudir d'aquesta competició i donar una alegria a la nostra afició. És clar també que tenim la Lliga molt a prop i volem gestionar la plantilla i repartir minuts per poder competir en les millors condicions possibles totes dues competicions tenint en compte que el dissabte tenim un compromís molt important». Dit això, que quedi clar que la Copa fa «molta il·lusió» al seu equip.

La missió, a part de donar-ho tot al camp, no és cap altra que la de «gestionar els recursos» tot intentant que «jugadors que no han participat gaire darrerament» tinguin la seva oportunitat. «Estan frescos, tenen qualitat, il·lusió i motivació de poder-se guanyar una oportunitat», assenyalava. A més, redundava en la idea que si el Girona havia «arribat fins aquí», era qüestió «d'aprofitar-ho» i no llançar-ho tot per la borda.

Va mostrar-se optimista i no volia ni sentir a parlar d'un resultat negatiu contra l'Atlètic. «Pensem en positiu, que les coses ens aniran bé i que això ens reforçarà la moral i la confiança. La conseqüència natural, tenint aquest punt de vista, és que les coses ens surtin bé», deia abans d'elogiar el rival d'avui. «Ha demostrat des de fa unes temporades que és un equip que es pren totes les competicions amb l'ànim de guanyar-les. Simeone sol donar continuïtat a les seves alineacions i no fa grans canvis. El mateix li passa a la Copa. A més, no té una plantilla gaire àmplia i això l'impedeix fer massa rotacions». Eusebio es mostrava convençut que l'Atlètic «farà jugar un onze de molta qualitat i garanties», però també recordava que «estar en tres competicions a un bon nivell també s'acusa i això és el que intentarem aprofitar a través del ritme i la intensitat».



Diego Simeone

Va parlar Eusebio a Girona i tres quarts del mateix va fer Diego Simeone, entrenador de l'Atlètic, a Madrid. Se li va preguntar per un munt de coses; també per la Copa i per com encara aquesta eliminatòria el seu equip. No va poder ser més clar. «Donem importància a la Lliga, la Champions la Supercopa i també la Copa o els amistosos. A tot el que sigui posar-se la camiseta de l'Atlètic, amb la intensitat que això suposa. No canviarà res i sortirem amb els jugadors que creiem que més mal podem fer al Girona», va dir.

Preveu un doble enfrontament «igualat» tot recordant que «ens espera un rival que sempre ens ha complicat». Simeone s'emporta tots els jugadors disponibles cap a Montilivi i el defensa Montero és l'únic jugador del filial que ha entrat a la convocatòria, on hi ha les principals figures.