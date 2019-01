Eusebio: "Anirem al camp de l'Atlètic a buscar la classificació pels quarts"

* "Valery cada dia que juga respon molt bé. Avui ha fet un partit molt complet, i això suma punts per poder seguir formant part de l'11. També han actuat molt bé Granell i Muniesa quan han jugat al carril"

* "Estem contents amb Doumbia. És un jugador amb experiència que té l'habilitat de saber on col·locar-se per rematar. Avui no ha tingut fortuna de cara a porteria però segur que farà gols"

* "Doumbia ha estat un temps lesionat i avui hem comptat amb ell d'inici, sabent que seria difícil que aguantés tot el partit. Ha fet una bona feina, fent el que el millor sap fer: estar ben col·locat per poder marcar"

* "Això és una eliminatòria. Anirem al camp de l'Atlético a buscar la classificació pels quarts. No és fàcil per l'empat, per l'entitat del rival i perquè és a casa seva, però ho intentarem fins al final"

* "Estic content per com ha competit l'equip davant un gran rival. Crec que hem d'estar satisfets perquè hem fet tot el possible per aconseguir un bon resultat"

* "Ha estat un partit molt igualat, amb alternatives i fases per a ambdós equips. Amb el 0-1 hem fet una passa endavant, recuperant pilotes i tenint el control. Això ens ha portat a generar ocasions, empatar i fins i tot podríem haver fet el 2-1"