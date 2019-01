Girona encadena quatre empats amb l'Atlètic

El Girona continua sent el punt dèbil de l'Atlètic, que no aconsegueix treure més d'un empat. Ja en sumen quatre, l'últim avui en el partit d'anada als vuitens de final de la Copa del Rei (1-1). Simeone encara no ha pogut guanyar mai als blanc-i-vermells, ni fent sortir als millors de la plantilla davant d'un Girona que ha tingut dos jugadors del filial com Valery i Paik i que ha donat descans a imprescindibles com Stuani, Bounou, Juanpe i Porro. Els quatre empats que encadenen han acabat amb els següents resultats: 2-2, 1-1 -a la lliga de la temporada passada-, i 1-1, 1-1, aquest curs amb el de Copa d'avui.