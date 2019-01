Pere Pons: «S'ha vist que mereixíem més que l'empat»

Després de perdre's els partits contra el Llevant i l'Atlètic de Madrid (Copa) per una lesió muscular, ahir Pere Pons va reaparèixer entrant directament a l'onze titular i, com la resta dels seus companys, fent un bon partit contra l'Alabès. «La gent que ha vist el partit i els que l'hem jugat tenim clar que ens mereixíem més, hem dominat el joc i la pilota sobretot a la primera part; la segona ha estat una mica més disputada i ells han aprofitat una errada nostra per acabar empatant», va dir Pere Pons després del partit, afegint també que «hem d'intentar no concedir aquestes accions dins de l'àrea perquè els rivals tenen jugadors de nivell al davant i no perdonen». Un cop arribats a mitja temporada, Pere Pons defensa que el curs «està sent bo, però la Lliga és potser més igualada que l'any passat» i va dir que «ara hem d'anar al camp del Betis i intentar treure els tres punts, som el Girona i hem de provar de competir a qualsevol camp».