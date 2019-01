Els jugadors i l'entorn de l'Atlètic de Madrid van acabar ahir contrariats per l'eliminació en mans del Girona i disgustats amb l'àrbitre (Mateu Lahoz) i amb el VAR (on hi havia Undiano Mallenco). El primer, marcat per Kalinic, l'àrbitre l'havia anul·lat en primera instància i la consulta amb el VAR va servir per refermar la seva decisió, mentre que el segon (d'Arias) Mateu Lahoz el va invalidar a instàncies d'Undiano Mallenco.