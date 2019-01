Un altre pas històric

Hi ha maneres de fer les coses i la d'ahir al Wanda Metropolitano és la millor per classificar-se per als quarts de final de la Copa davant d'un gran com l'Atlètic de Madrid. La millor manera per haver aixecat un 1-0 en contra quan semblava que els locals podrien tenir un partit relativament fàcil. La millor manera per posar nerviós l'equip de Simeone amb l'1-2 al marcador, però sobretot la millor manera per haver aixecat el 3-2 en contra quan tot semblava absolutament perdut. I sense oblidar que el Girona també havia aixecat un marcador en contra en el partit d'anada jugat a Montilivi una setmana abans (1-1).

I si del que es tracta és de mirar la manera de fer les coses, caldria no perdre detall que en la jugada del primer gol els dos protagonistes són les dues joves promeses arribades aquesta temporada al primer equip: Pedro Porro fa la centrada i Valery executa el gol. I també caldria destacar que el mateix Porro és l'autor de l'assistència del 3-3, en una jugada en què l'extremeny va córrer fins la ratlla de fons, al minut 87 de partit.

I ja que ha estat notícia, encara que hagi estat a nivell de filtracions, en les últimes hores, la manera de fer les coses de Cristhian Stuani, que un cop més va posar el cap al servei del Girona per fer un dels gols que passaran a la història d'aquesta Copa.

Sigui d'una manera o altra, per cert, el tercer gol va pujar al marcador però seguirà sent una incògnita perquè l'acció que marca Doumbia se li adjudica oficialment a Borja García, que és qui remata inicialment des de la frontal de l'àrea gran.

Vist des d'una altra perspectiva la victòria d'ahir amplia a vuit els partits del Girona aquest mes de gener, carregada important de cames i il·lusió màxima a la Copa. Però cap de les dues coses hauria de desviar l'atenció prioritària, que és la Lliga i assolir la permanència.