Raúl García: "Vinc amb la màxima il·lusió i amb ganes d'aportar tot el que pugui"

L'estadi de Montilivi ha acollit aquesta tarda la presentació del lateral Raúl García, el primer reforç del mercat d'hivern per un Girona eufòric després de la gesta d'ahir al Wanda Metropolitano, classificant-se pels quarts de final de la Copa gràcies a un èpic empat a tres. "Vinc amb la màxima il·lusió i amb ganes d'aportar tot el que pugui a l'equip", ha assegurat el futbolista, que firma fins a final de temporada i arriba lliure del Leganés.

"Soc molt competitiu, vinc per guanyar-me un lloc a l'equip i ajudar el grup amb el meu treball", ha dit. Segons Raúl García "em trobo bé físicament, estic a disposició de l'entrenador". Avui ja s'ha entrenat al costat dels seus nous companys i tot apunt que anirà convocat diumenge al camp del Betis, on podria tenir els primers minuts. Raúl García també ha explicat que "portaré el cognom del meu avi matern a la samarreta, en honor a ell", amb la qual cosa lluirà la inscripció Raúl Carnero. L'avi del nou futbolista del Girona va morir tot just fa uns dies i es declarava com el seu principal admirador.

Per la seva banda el director esportiu, Quique Cárcel, ha detallat que "en Raúl reuneix les característiques que nosaltres volíem; quan s'han donat les condicions hem pogut signar-lo". També ha parlat d'Stuani i del suposat interès del Barça: "Stuani és feliç a Girona. Veig més fàcil que continuï aquí que no pas que marxi". Per últim ha assenyalat que "Porro tindrà fitxa del primer equip perque és jugador del primer equip de totes totes".