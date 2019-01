Valery «És un somni que el meu primer gol a l'elit hagi arribat així»

Per a Valery Fernández, tot va molt de pressa. Fins fa quatre dies, era juvenil del Girona. Ara, tot i tenir fitxa del Peralada, ha entrat en dinàmica del primer equip i ha debutat tant a la Copa com també a Primera. Té només 19 anys i, a part de col·leccionar elogis d'Eusebio, no fa altra cosa que encadenar bones actuacions. La d'ahir, amb gol inclòs. Viu, ara mateix, en un núvol. «És un somni que tenia des de ben petit que s'ha fet realitat», deia, mentre repartia agraïments cap al club, familiars, representants i «tota aquella gent que ha cregut en mi».

Va mostrar-se «molt content» perquè «el meu primer gol a l'elit hagi sigut així», com també per la històrica classificació per als quarts de final. «En tot moment hem competit l'eliminatòria. És una de les moltes gestes que ha fet el Girona». Ara toquen els quarts, als quals a Valery tant li fa el rival. «Que vingui el que hagi de venir, tots són equips potents».

També va parlar Marc Muniesa, titular a l'eix de la defensa: «Eliminar l'Atlètic de Madrid al seu estadi i estar entre els vuit millors equips d'aquesta competició és impressionant. Amb el 3-2 he mirat el marcador i he vist que quedava poc, però pensava que alguna ocasió tindríem, i així ha sigut».