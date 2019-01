Tres equips catalans als quarts de final de la Copa setanta anys després

La fita del Girona dimecres al Wanda Metropolitano va suposar trencar el sostre històric del club a la Copa i accedir per primera vegada als quarts de final de la competició. Ahir es va saber que el rival a aquesta ronda serà el Reial Madrid amb l'anada al Santiago Bernabéu i la tornada a Montilivi. Caldrà veure quin és el desenllaç del torneig però la inesperada classificació del Girona davant l'Atlètic fa que enguany hi hagi tres clubs catalans als quarts de final de la competició. Un fet que no passava des de fa 70 anys. Concretament des de la temporada 1948-49 en què el Barça, l'Espanyol i el Nàstic de Tarragona van arribar-hi. El títol seria finalment pel València després que el Nàstic caigués a quarts contra l'Athletic Club i Barça i Espanyol quedessin eliminats a les semifinals. Curiosament només dos anys abans (46-47), n'hi havia hagut quatre d'equips catalans als quarts de final: Barça, Espanyol, Sabadell i Gimnàstic de Tarragona. El Reial Madrid seria el campió imposant-se a la final a l'Espanyol (2-0).

La campanada del Figueres del curs 2001-02 sempre quedarà per a la història del futbol gironí i català i més tenint en compte que la Unió militava a Segona B i va eliminar el Barça i l'Osasuna, de Primera, així com el Còrdova de Segona A, el Novelda de 2a B i el Terol de Tercera. Ara bé, el Girona, ara com a equip de la màxima categoria, està escrivint una interessant pàgina a la competició del KO, també molt il·lusionant. Els blanc-i-vermells van accedir als quarts de final del torneig dimecres per primer cop arribant, d'aquesta manera, a una ronda que fins ara tan sols havien trepitjat el Barça i l'Espanyol en nonbroses ocasions, el Sabadell mitja dotzena de vegades i el Figueres, Gramanet, Nàstic, Sant Andreu i Europa una vegada cadascun.