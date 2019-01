Doumbia: "La Copa no s'ha acabat, volem fer-la grossa contra el Reial Madrid

El Girona ha emès aquesta tarda una breu entrevista amb Seydou Doumbia, qui viu possiblement el seu millor moment des que va fitxar pel club, a finals d'agost. Sense gaire protagonisme en els primers mesos de competició i fins i tot arribant a ser qüestionat per una part de l'entorn, aquesta última setmana s'ha destapat marcant dos gols. Un d'ells, el que va donar la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei. Per a l'ivorià va ser "un plaer" aconsegur el que ell considera com un "gol històric". "El més important era classificar-nos i tots plegats vam poder fer realitat el somni", afegeix.

La seva ambició no té límits i creu que el Girona encara té coses a dir en aquesta competició. "La Copa encara no s'ha pas acabat. Ens queda ara el Reial Madrid i ho donarem tot per tornar-la a fer grossa".

Sobre el seu gol al camp del Betis, lamenta que no acabés servint de res per sumar els tres punts. "La celebració hauria estat veritablement magnífica si haguéssim guanyat", alhora que aposta per "entrenar-se fort per rendir més" tot assegurant que l'equip encara "té marge de millora".