El Girona ha preparat una prèvia diferent per al derbi de diumenge amb el Barça: una calçotada i botifarrada popular que començarà a les 12 del migdia a l'àrea del pàrquing de Gol Nord. Tot seguit hi haurà activitats per a nens i nenes, a banda de música, foodtrucks i sortejos. El pack de menjar constarà de calçots, botifarra i beguda a canvi de 10 euros.