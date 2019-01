Tercera visita al Bernabéu del conjunt gironí

La d'aquest vespre (2/4 de 10) serà la tercera visita del Girona a l'estadi Santiago Bernabéu. La temporada passada va ser la primera de l'època moderna i malgrat que el resultat va ser dolent, sempre quedarà per a la història que els de Pablo Machín van aconseguir marcar tres gols. Stuani, dos cops, i Juanpe van ser els autors dels gols gironins en el 6-3 final. L'anterior i primera visita del Girona a Chamartín data de la temporada 1954-55 en partit de la fase d'ascens a Segona Divisió contra el Plus Ultra (filial blanc), que acabaria 2-1. Aquella derrota complicaria les opcions del Girona de pujar i seria el Plus Ultra, qui finalment pujaria.