El Girona recorrerà les dues targetes de Bernardo contra el Barça

Va condicionar, i molt, l'expulsió que Bernardo Espinosa va patir el diumenge passat a Montilivi en el partit que el Girona acabaria perdent davant del Barça (0-2). Amb el central encara al camp, i fins i tot en els minuts posteriors de veure la vermella, els d'Eusebio van jugar a una marxa més que no pas el conjunt blaugrana i no se sap què és el que hauria passat en igualtat de condicions al llarg dels 90 minuts. El cas és que, encara amb 0-1 al marcador i amb el Girona bolcat a l'atac, l'àrbitre González Fuertes va expulsar Bernardo per doble amonestació. Era el minut 51 i el central acabava de cometre una entrada a Luis Suárez. Segona groga, ja que n'havia vist una altra a la primera meitat.

Des de Montilivi es considera desproporcionada aquesta mesura, i més tenint en compte que el futbolista, ara mateix, està sancionat i no podrà jugar el diumenge vinent al camp de l'Eibar en un matx trascendental pel futur més immediat dels blanc-i-vermells, instal·lats a pocs punts del descens. Abans que sigui massa tard, el club ha decidit passar a l'acció i ha presentat al·legacions al Comitè de Competició per totes dues targetes. S'entén que cap de les accions de Bernardo eren mereixedores de targeta. Si es dona la raó al Girona, el central estarà disponible per Ipurua. En el cas que Competició així no ho consideri, s'estudiaria la possibilitat d'anar a Apel·lació.