«Hem d'intentar que notin el cansament»

Que el Girona pateix una autèntica plaga de lesionats se sap a Montilivi i ben lluny. També a Eibar. N'és ben conscient el proper rival a la Lliga que aquest és un factor que hauria d'aprofitar, si vol que els tres punts es quedin demà a Ipurua. Així mateix ho va expressar el seu entrenador, José Luis Mendilibar, davant dels mitjans de comunicació. Per això, la tàctica està clara: «Hem d'imprimir un ritme ben alt des del principi perquè notin el cansament».

«Ells fa unes quantes setmanes que estan jugant entre setmana i també els caps de setmana. Al final, això s'acaba notant amb alguns lesionats, sancionats i per a aquells als quals els toca repetir el dimecres i el diumenge. Els equips petits, que som el 80 per cent dels que estem a Primera, ho notem quan juguem tan seguit», afegia. Ara bé, això no vol dir que l'Eibar ho tingui fàcil per guanyar demà i Mendilibar era el primer que així ho avisava. «La seva gent de dalt està fent mal. És un equip que centra bastantes pilotes i Stuani aprofita això perquè té condicions i fa dos anys que està marcant molts gols». Precisament això és el que l'Eibar ha de «tapar bé, que no ens centrin facilment i que no arribin pilotes a l'àrea». També va destacar «la velocitat que li donen a la sortida des del darrere». Una recepta que li va bé al Girona: «Potser per això puntuen més a fora que a casa». Finalment, va preferir no parlar de final. «No ens hem d'alarmar, queden encara molts partits com aquest».