toca sumar en una sortida difícil

S ha acabat la Copa, s'han acabat les eliminatòries que han enfrontat els gironins amb els dos millors equips de Madrid i torna la realitat. Cal centrar-se en la Lliga i fer-ho de manera urgent i eficaç, ja que davant una classificació cada vegada més comprimida a la zona baixa no es pot badar ni un moment. La Copa ha servit per donar oportunitats a jugadors que habitualment tenen menys presència en els partits de Lliga alhora que també ha carregat de minuts a futbolistes que a causa de la llarga llista de lesionats han estat més sacrificats del que tocava. A curt termini, el més important és el partit d'aquesta tarda, sense deixar de banda que a escala mèdica i física cal treballar de valent per evitar noves lesions i sobretot escurçar terminis en la recuperació dels futbolistes que estan de baixa.

Mendilibar els treu rendiment. Des que van ascendir a Primera Divisió els bascos s'han mantingut cada temporada i pel que sembla aquest any passarà el mateix. Mendilibar està complint el seu quart curs al capdavant de l'equip i s'ha convertit en el tècnic responsable de consolidar el seu equip a l'elit del futbol espanyol. Guanyar a Ipurua sempre ha estat un repte complicat: l'Eibar és el cinquè millor local del campionat i a casa només ha perdut dos partits dels onze disputats. A Eibar hi ha guanyat l'Osca, en el primer partit de Lliga, i el Sevilla, però hi han perdut de manera contundent el Madrid i l'Espanyol.

L'Eibar hi posarà intensitat i pressió. Eliminats de la Copa a la primera eliminatòria davant l'Sporting de Gijón, els bascos fa moltes setmanes que pensen només en el campionat de Lliga. Més concentrats i amb més possibilitats d'exprimir-se físicament, els locals posaran un ritme alt de joc obligant el seu adversari a jugar al límit. El partit serà dur, intens, i el Girona necessitarà realitzar una bona despesa física per poder igualar les accions en qualsevol zona del camp. Amb el sistema de joc habitual format per una línia de quatre defenses, dos pivots al centre, dos jugadors amb recorregut a les bandes i dos davanters centres, l'Eibar sortirà a pressionar a camp contrari el seu adversari. L'equip de Mendilibar està molt treballat en l'aspecte defensiu, la pressió avançada condiciona sempre la sortida de pilota i el joc al seu rival i s'ha convertit en una de les característiques més importants d'un conjunt que es mou de manera ordenada per poder posicionar-se el més lluny de la seva àrea. Al mig camp caldrà vigilar bé el gironí Joan Jordan. El mig centre té qualitat individual, juga bé en curt i desplaça amb criteri quan ha de jugar en llarg. Bon llançador en les jugades d'estratègia, estarà acompanyat per un bon recuperador com és l'exjugador de l'Espanyol Pape Diop. A les bandes poden jugar dos futbolistes que busquen atacar arribant des del darrere, per la dreta hi veurem el xilè Fabian Orellana i a l'esquerra s'hi està consolidant el jove sortit del futbol base del Barça Marc Cucurella. Serà a les bandes on també caldrà defensar molt bé: els carrilers del Girona es troben diverses vegades en situacions de u contra u i, si no tenen ajudes defensives, poden patir en una zona on caldrà evitar les centrades que aniran dirigides cap als davanters locals.

Un reguitzell de baixes. A les baixes de llarga durada d'Aday i Mojica cal sumar-hi les de Borja, Muniesa, Iraizoz i Doumbia. Al final de la recuperació però encara sense entrar a la convocatòria hi trobem Patrick Roberts, mentre que Carles Planas ja està de nou a disposició de l'entrenador. A les baixes per lesió cal sumar-hi que avui el central Bernardo Espinosa tampoc pot jugar perquè arrossega sanció per culpa de les dues grogues que va veure davant el Barça. Eusebio no podrà realitzar moltes variables a l'alineació i d'inici jugaran tots els que van descansar dijous a la Copa: tornarà Bounou a la porteria, Pedro Porro i Valery Fernández ocuparan els carrils i la tripleta de centrals la formaran Juanpe, Ramalho i Pedro Alcalà. En defensa caldrà millorar molt: és el moment de tornar a ser sòlids, estar forts en les jugades dividides i segurs en els marcatges, i no és moment de cometre errades davant un equip que jugarà amb dos davanters centres a la zona d'atac. La superioritat numèrica ha de ser per al Girona, però caldrà vigilar molt de prop els moviments i les rematades de Sergi Enrich, Charles o Kike Garcia. Al centre la parella que formen Pere Pons i Aleix Garcia s'ajuntarà per aportar l'equilibri atac-defensa, en un espai del terreny de joc on caldrà veure si Eusebio aposta per situar-hi un altre migcampista tal com va fer en l'últim partit de Lliga o bé un futbolista de perfil més ofensiu que acompanyi Portu i el golejador Cristhian Stuani.

Amb la necessitat de sumar. Durant el campionat hi ha partits importants, la majoria, partits molt importants i partits definitius. El d'avui no és decisiu però sí que comença a agafar el concepte de molt important. La ­dinàmica de resultats no és bona però l'actitud, les sensacions i la proposta d'Eusebio transmeten optimisme. El Girona necessita guanyar, ha de retrobar-se com més aviat millor amb la victòria, ja que la millor medicina per recuperar la confiança és sumar els tres punts. L'equip ha enllaçat vuit jornades consecutives sense conèixer la victòria, jornades en què ha tingut partits de màxima dificultat, desplaçaments al camp del Betis, del Sevilla i ­l'Athlètic Club de Bilbao, que sumades a la visita de diumenge passat del Barça i als partits de la Copa del Rei han suposat un tram molt dur de calendari. El partit d'avui i sobretot el de la setmana vinent a Montilivi contra l'Osca marcaran el camí a seguir per a un ­Girona que, si torna a encadenar un parell de victòries seguides, pot acabar fent un gran any.