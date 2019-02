El Girona ja ha encaixat un total de 22 gols en els 9 partits de 2019

De moment, el 2019 no està portant bons auguris, propòsits ni alegries al Girona. Sinó tot el contrari. L'Any Nou no li prova, ni de bon tros. Els homes d'Eusebio Sacristán estan a només un punt del descens, a l'espera del que facin avui el Rayo i el Leganés, i tot això és conseqüència de la mala ratxa que encadenen. Amb una Lliga tan igualada, a la mínima que falles, caus. És normal. I no guanyar en cap dels últims nou partits oficials, entre Lliga i Copa del Rei, els ha acabat condemnant a baix de la taula. Allà on no hi vol caure ningú. Ja són quatre empats i cinc derrotes, totes cinc consecutives, que encadena el Girona. Uns números molt negatius, però segurament el més alarmant és que el conjunt blanc-i-vermell ha encaixat un total de 22 gols i no ha deixat encara la porteria a zero ni una sola vegada.

Sigui el rival que sigui, Bounou o Gorka s'han hagut d'empassar alguna pilota. El Girona va estrenar el mes de gener rebent 2 gols al camp del Llevant i l'ha seguit de la següent manera entre lliga i Copa: 1 contra l'Atlètic de Madrid, 1 amb l'Alabès, 3 més amb l'Atlètic, 3 amb el Betis, 4 contra el Reial Madrid al Bernabéu, 2 amb el Barça a Montilivi, 3 amb el Reial Madrid -quedant eliminat de la Copa- i 3 ahir a Ipurua. El 3-0 davant de l'Eibar suposa l'enèssim mal resultat dels d'Eusebio que encaixen gairebé 2,5 gols per partit disputat.

«Estem encaixant. A la primera volta vam aconseguir aguantar amb alguna porteria a zero, és veritat. Però treballem dia a dia per millorar aquest aspecte i no ens en sortim. Només podem continuar insistint, forts i decidits», s'excusava el tècnic després de la nova derrota davant dels mitjans de comunicació.



Pendents del Rayo-Leganés

Per acabar-ho d'arrodonir i estar més de pega, el Girona suma una altra jornada deixant la seva sort a la resta de partits que faltin per tancar la jornada. Amb només un punt menys que els gironins (24), el Rayo i el Leganés s'enfronten avui (21 h) i el resultat del seu partit pot empitjorar encara més la situació. Un empat igualaria els rivals amb els d'Eusebio, que no entrarien en descens per goal-average (el del Rayo és pitjor), mentre que la victòria d'un o l'altre deixaria als gironins marcant la salvació amb un punt més.