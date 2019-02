el partit era important però no decisiu

l partit d'ahir no era una final però si que es podia anomenar com a partit clau, transcendental o importantíssim per a un Girona que no va tenir capacitat de reacció davant dos gols anotats de manera consecutiva per un Osca que va fer un matx molt complert. Els d'Eusebio van realitzar un inici molt correcte, van anar a buscar el seu adversari i van pressionar-lo fins a crear alguna ocasió però el segon gol del Chimy Àvila va deixar molt tocat a un Girona que encadena deu jornades sense guanyar. La derrota és dura i fa mal però cal tenir la paciència sempre necessària per confiar en un conjunt que es deixarà la pell per reconduir aquesta situació, Eusebio ha de poder treballar tranquil, els jugadors han de tornar a guanyar la confiança que els va portar a ser millors i l'afició ha d'estar al costat d'un club que porta poc més d'un any a la màxima categoria del futbol espanyol. Al final vam veure com a l'estadi els aficionats estaven preparats per recolzar al seu equip ja que són conscients que l'equip necessita el seu suport per poder trencar una dinàmica negativa, els futbolistes gironins tenen clar que el partit era decisiu a curt termini per les aspiracions del Girona però amb temps per endavant el més normal és que entre tots es capgiri la situació.



Un onze amb sorpreses. Amb el dubte fins a última hora sobre la titularitat de Borja García que començava el partit en l'onze titular l'alineació tenia la sorpresa a la línia defensiva; Bounou a la porteria, al darrera una defensa de tres centrals on la baixa per sanció de Pedro Alcalà i la de Marc Muniesa per lesió permetia situar Raúl García, Bernardo Espinosa i Juanpe, a les bandes davant un matx on calia trobar en tot moment l'equilibri atac defensa era important posar-hi jugadors que aportessin amplitud i profunditat, que tinguessin la capacitat d'ocupar els espais entrant des del darrere i que en el mateix moment poguessin replegar per situar-se en una línia de cinc quan fos necessari, per realitzar aquestes funcions van jugar els joves Pedro Porro a la dreta i Valery Fernández a l'esquerra, al centre per buscar accions de superioritat numèrica enfront al doble pivot de l'adversari van jugar-hi tres futbolistes, Pere Pons i Aleix Garcia com a mig centres i per davant seu el recuperat Borja Garcia mentre que l'atac quedava pels futbolistes més resolutius de l'equip Portu i Cristhian Stuani. L'Osca també va apostar per jugar amb un sistema de joc format per tres centrals i dos carrilers, el porter Roberto Santamaría tornava a Montilivi com a visitant, Xabier Etxeita, Pablo Ínsua i Jorge Pulido eren els defensors, com a carrilers Jorge Marimón jugava a la dreta i el nou fitxatge procedent del Córdova Javi Galán a l'esquerra. Al centre del camp Cristhian Rivera, Moi Gómez i Juanpi eren els encarregats de portar el ritme ofensiu del seu equip i de realitzar el treball de pressió quan el Girona volia moure la pilota mentre que en atac el català Enric Gallego estava acompanyat pel Cimy Àvila.



Bon inici a la primera part. El Girona va començar el partit amb ganes d'anar pel seu adversari, va pressionar al seu camp, condicionava el joc quan Santamaría tenia la pilota i avançava la posició dels seus jugadors per poder atacar a partir de la recuperació de pilota. S'enfrontaven dos equips que jugaven amb el mateix sistema de joc, a les bandes la lluita se centrava entre carrilers mentre que al mig camp els locals començaven millor que no els aragonesos. Quan tot semblava controlat, quan no passava pràcticament res prop de la porteria de Yasine Bounou va arribar el primer gol de l'Osca, un xut d'Àvila va suposar el primer pels visitants, el tir va sortir creuat, fort i a l'esquerra del porter gironí que no va poder fer res per aturar-lo. El problema no va ser del porter sinó de la passivitat defensiva en l'acció del davanter que va poder executar l'acció ofensiva sense cap mena de pressió. Poc després i en una altra jugada en què la relaxació defensiva va tornar a ser evident va arribar el segon del Chimy Àvila, el davanter va ser el protagonista de l'atac ja que amb dues arribades va sentenciar el partit.



Sense capacitat de reacció. A la represa Eusebio va canviar el sistema de joc, Valery i Borja García es van quedar al vestidor i al seu lloc van entrar Àlex Granell i Paik. El Girona va jugar amb quatre al darrera, Juanpe i Bernardo eren els centrals mentre que Pedro Porro i Raúl García als laterals. Al centre van situar-se Pere Pons com a pivot defensiu i Aleix García i Àlex Granell d'interiors per enllaçar amb els tres davanters, Portu es va decantar al costat dret, Paik jugava entre línies i Stuani en punta. Tot i la modificació en el dibuix l'equip no va aconseguir entrar en el partit, ni el cop de cap de Juanpe que va topar amb el travesser ni els tretze córners llençats van propiciar cap possibilitat de remuntada que va quedar diluïda un cop Berbardo Espinosa va deixar al seu equip en inferioritat numèrica. L'Osca es va organitzar molt bé, va jugar amb una línia de cinc al darrera, quatre migcampistes i un sol davanter centre, Enric Gallego. La idea de Franscisco era assegurar la feina feta i defensar bé per endur-se els tres punts i d'aquesta manera reduir la distància que els separen amb els llocs de permanència.



Una altra vegada al Bernabéu. El proper desplaçament del Girona torna a ser davant un Reial Madrid que està en plena forma, els de Solari van guanyar ahir el derbi madrileny imposant-se de forma clara a l'equip de Diego Pablo Simeone. Fa pocs dies els madrilenys ja van demostrar a l'eliminatòria de Copa que eren superiors al Girona, l'equip dirigit per Santiago Solari disposa de futbolistes de molta qualitat, vindran de jugar ChampionsLeague contra l'Ajax però davant la seva afició no es poden permetre el luxe de deixar-se punts a la lliga. Sumar algun punt al Bernabéu és una missió molt complicada que passa per una suma de condicionants, primer cal ensopegar amb un mal partit del Madrid que s'ha de veure sorprès per un Girona que ha de fer un partit perfecte. Cal recuperar-se, cal pensar en positiu i en cas que no es pugui treure res de bo a la propera jornada s'hauran de centrar els esforços en guanyar a Montilivi a la Reial Societat d'aquí quinze dies.