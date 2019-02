«Hem de començar a sumar punts per pujar llocs a la classificació»

Ni les deu jornades sense guanyar. Ni els tretze partits consecutius sense somriure comptant la Copa. Ni les sis derrotes seguides. Ni tan sols el fet d'haver estat incapaç de deixar la porteria a zero en els darrers setze partits. O que les sensacions hagin empitjorat després de les patacades contra l'Eibar i l'Osca. Res de tot això espanta Eusebio, que espera plantar cara al Santiago Bernabéu. «Els últims resultats ens obliguen a aixecar-nos com més aviat millor. Veig l'equip fort en el dia a dia, sobretot en el seu orgull i la seva mentalitat competitiva. Tenim confiança, tot i que no deixem de banda que hi ha coses a millorar. Però estem centrats i units, sobretot d'esperit, i això ens portarà a capgirar la situació i a intentar donar el millor de nosaltres», assegurava el tècnic blanc-i-vermell en la roda de premsa prèvia al partit contra un Madrid que no fa gaire el va tombar a la Copa i que aquesta temporada li ha guanyat els tres partits en què s'han enfrontat. «S'ha d'aprofitar qualsevol oportunitat per sumar punts. La mentalitat no pot ser una altra que aquesta, però sabem quin rival tenim al davant i les dificultats que ens posarà. Cada partit és important perquè totes les sensacions positives que puguem obtenir, ens ajudaran a aconseguir l'objectiu final de mantenir el Girona a Primera Divisió».

Eusebio va elogiar el conjunt de Solari, el millor en aquest inici de la segona volta, perquè ho ha guanyat tot. El cas contrari és el del seu Girona, que és l'únic equip de l'elit que no ha sumat cap punt des que la competició va afrontar la segona meitat del curs. «El Madrid està fort, sobretot psicològicament, perquè fa unes setmanes que juga a molt gran nivell i està aconseguint els resultats que abans no aconseguia. Però tenim un partit al davant i tres punts que volem aconseguir fent les coses bé i tornant a ser nosaltres mateixos».

Ara que els duels comencen a ser més importants que mai, Eusebio no vol saber res dels seus teòrics oponents en la lluita per la salvació. «No ens hem de centrar en els rivals, no podem pensar en res més que en nosaltres i intentar canviar la dinàmica. Hem de tornar a guanyar i començar a sumar punts per pujar llocs a la classificació, més enllà del que facin els altres perquè no els podem controlar». El val·lisoletà va reconèixer que aquesta setmana s'ha reunit amb la cúpula esportiva del club, liderada per Quique Cárcel. «Tenim una comunicació constant i propera, parlem habitualment. Els últims resultats fan que li donem més voltes a com sortir d'aquí. Tots remem en el mateix vaixell i esperem ajudar el Girona a estar en una millor situació». Un dels principals problemes de la mala dinàmica gironina és la poca contundència al darrere. «En els darrers partits hem encaixat molts gols però també hem tingut al davant rivals perillosos i molt superiors que generen molt, com l'Atlètic, el Barça o els dos partits contra el mateix Madrid a la Copa. No crec que per replegar-nos encaixarem menys gols, però sí que hem d'estar més sòlids en tasques defensives. Des del primer davanter al porter, i en això incidim, perquè hem de millorar si volem tenir millors resultats».



Torna Patrick Roberts

La cara amable de la llista de dinou convocats (viatgen tres porters, perquè Suárez també està inclòs), és el retorn de Patrick Roberts, absent des del 5 de desembre, quan es va lesionar en la tornada dels setzens de la Copa contra l'Alabès. Precisament, el Girona no guanya des d'aquell dia. «Com més jugadors tinguem, molt millor, perquè entrem en un tram de temporada en què necessitarem tenir a tothom. Les pròximes setmanes recuperarem més gent però tenir ja a Roberts és molt positiu, ja vam veure la seva capacitat just abans de lesionar-se».

L'anglès, però, encara no està al cent per cent. «Hem de ser una mica cauts perquè es recuperi bé i amb calma, i haurem d'esperar més jornades per tenir-lo al seu màxim nivell. Encara no ha fet tots els entrenaments que ens agradaria, i necessitem que progressi amb el pas dels dies. Però que torni a viatjar amb el grup, és positiu, perquè així tindrà sensacions que fa molt que no sent», finalitzava Eusebio, que tampoc ha guanyat mai el Madrid sent entrenador.

Solari reclama atenció

L'entrenador del Reial Madrid va assegurar que els seus jugadors afronten un «moment estimulant» de la temporada just abans de rebre al Girona a casa. «Estem tots molt bé, ens encanta competir i estem tots units amb l'objectiu clar de guanyar. Tenim moltes ganes de sortir a competir», va comentar. «Ens hem enfrontat un parell de vegades al Girona en les últimes setmanes per la Copa del Rei. És un equip perillós, utilitza un sistema específic que li fa molt bé i ens obligarà a estar connectats i atents durant noranta minuts per dominar el partit i no patir», va argumentar l'argentí, que va ser preguntat per Vinicius i Asensio. Del brasiler va recordar que és un noi «molt jove». «Ha tingut una projecció en aquests mesos realment impressionant i estem contents per ell i amb ell. Tots els seus companys l'ajuden molt. Té moltíssim mèrit. Crec que l'equip li dona suport, el sustenta i dona substància al seu joc». Per la seva part, Asensio pot jugar en «qualsevol posició» d'atac pel seu talent. «Estic molt content per com està treballant després de la seva tornada», va agregar.

L'entrenador del Madrid, també va defensar el seu capità Sergio Ramos, després de la targeta groga rebuda en Champions contra l'Ajax i per les seves declaracions al final del partit reconeixent que l'havia forçat per perdre's la tornada i estar disponible per als quarts de final. «Va rebre una pregunta capciosa. Vostès (els periodistes) tenen els seus mètodes i està bé, però nosaltres mai pensem en aquestes especulacions. Només a sortir a competir i guanyar», va concloure Solari.