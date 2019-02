Pere Pons és dubte per jugar contra la Reial Societat

El Girona ha tornat aquest matí als entrenaments després d'un dia descans i ho ha fet amb les absències destacades de Pere Pons i Cristhian Stuani. El de Sant Martí Vell s'ha deixat veure per les instal·lacions de La Vinya amb el braç esquerre amb cabestrell per culpa de la trompada amb Varane que es va fer diumenge a la primera part del partit contra el Madrid. Pons es va marejar i a la mitja part va haver de ser substituït. En principi, no està gens clar que pugui enfrontar-se a la Reial dilluns. Per la seva banda, Stuani arrossega un cop i no s'ha entrenat per precaució.

Les notes positives del dia han estat el retorn als entrenaments de Borja García, Marc Muniesa i Seydou Dombia, ja recuperats de les seves lesions. En canvi, Carles Planas arrossega problemes musculars als isquiotibials i no ha treballat.