La Penya Immortal ret homenatge a la plantilla del «play-off» de 1992

La Penya Immortal celebra aquest cap de setmana, a Lloret, la seva primera convenció, i amb el suport de l'àrea social del Girona FC, ha organitzat un homenatge a la plantilla que la temporada 1991/92 va disputar el play-off d'ascens a Segona A que es va escapar a Salamanca. Aquell curs va ser el primer que aquesta veterana agrupació de seguidors es va constituir per donar suport a l'equip i, per això, es vol retre un reconeixement als tècnic i jugadors que van marcar una època, portant el club a les portes de la categoria de plata després de molts anys de travessia pel desert. Malauradament el Girona, en una lligueta on s'enfrontava al Salamanca, el Linense i el Vila-real, va deixar escapar l'ascens en l'última jornada a El Helmántico contra un rival que no s'hi jugava res. Els de Xavi Agustí van marxar al descans guanyant 0-1 (depenien d'ells mateixos i guanyant haurien pujat) però a la represa els locals van remuntar (2-1) i van servir l'ascens en safata a un Vila-real que no va fallar contra un Linense que tampoc hi tenia ja res a fer.

La convenció es durà a terme entre demà i diumenge a l'hotel Guitart de Lloret. L'acte central serà diumenge a les 10 del matí, amb una tertúlia amb jugadors i periodistes que seguien el Girona fa 27 anys. A les 14.00 es farà un dinar de cloenda. Fins ara està confirmada l'assistència del qui era tècnic d'aquell equip, Xavi Agustí, el massatgista Ricardo Soley, el vicepresident Josep Llagostera, el delegat Jaume Ros, i futbolistes com Planagumà, Darnés, Sagué, Boada, Solà, Oliveras, Quique Yagüe, Raúl Ruiz, Juli, Corominas, Alonso i Napo. Pendents de confirmació hi ha Soldevila, Mercader, Roteta, Toni, Pepe Muñoz, Giralt, Soriano i Miquel Mascort.

Els penyistes sortiran demà de Girona a les set del vespre, des de Montilivi, rumb a Lloret, on quedaran concentrats a l'hotel Guitart i ja celebraran un sopar d'aniversari de la Penya Immortal i una festa al beach club. Aquella plantilla de la temporada 1991/92 va tenir a tocar l'ascens a Segona A però es va escapar i poc després el Girona tornaria a Tercera i, fins i tot, acabaria baixant a Primera Catalana el 1996, on hi va estar un parell de temporades. D'aquella promoció un dels partits més recordats és el que va acabar amb victòria al camp del Vila-real per 2-4, amb un gol de porta a porta anotat per aleshores porter del Girona, Josep Soldevila, deixant bocabadat el Madrigal.