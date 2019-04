Sergio González: «És una autèntica final, és un partit crucial»

«Nosaltres ens hi juguem moltíssim més. Ells també s'hi juguen molt, però nosaltres hem de demostrar que volem aquests punts», confessava Sergio González, el tècnic d'un Valladolid amb l'aigua al coll però que espera ressorgir coincidint amb la visita del Girona. «És una autèntica final, és un partit crucial. En els últims partits jugats a casa hem estat a un gran nivell. Només ens ha faltat el resultat i tant de bo puguem fer el salt de qualitat davant un rival directe per la permanència». González ha confessat creure que el Girona tornarà al 3-5-2 amb el qual va pujar a Primera. «Tenim clar com atacar-los, serà important l'actitud i el fet de no tenir por. També hem de continuar forts en la pilota aturada, ja que anoten el 40 per cent dels seus gols així, i haurem d'estar atents».

Com no, Stuani serà l'element diferenciador que atraurà la major part de l'atenció de la defensa castellana. «És important que el bloc ofensiu estigui entonat i la defensa estigui atenta a les vigilàncies a Stuani i Portu, els jugadors que els donen oxigen en la sortida de pilota. Hem d'aconseguir que l'uruguaià no participi molt del joc», va recordar González, que va fer autocrítica assegurant que l'equip hauria de deixar de cometre errades que, a aquestes altures de temporada, tenen una transcendència majúscula. Aquesta nit, ni Valladolid ni Girona esperen regalar cap detall ni fer cap concessió: la permanència a Primera està en joc.