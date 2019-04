Eusebio no admet preguntes en la prèvia del Girona-Sevilla

"Crec que el millor és que expliqui com em sento. Són moments difícils, tots ho estem passant malament. Ja tindrem temps per analitzar i assumir responsabilitats, intentant esbrinar on ens hem pogut equivocar en els últims mesos. El club ha decidit que haig de continuar liderant aquest projecte, i hem de mirar endavant. Tenim un repte molt important, i el podem comparar a l'ascens", ha dit Eusebio Sacristán, que per sorpresa, en la roda de premsa prèvia al Girona-Sevilla de demà, ha transmès un discurs sense acceptar preguntes.

"El que em dona forces per seguir és tot el que envolta a aquest club. Sobretot, l'esperit i l'ànima que té la plantilla; això em fa sentir que la permanència serà possible. Tothom està molt implicat i crec que ens mereixem continuar a Primera", ha finalitzat.