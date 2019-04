Eusebio: «Això acaba de començar i hem de continuar concentrats»

Després de la important victòria del Girona contra el Sevilla a Montilivi (0-1), els tècnics han fet una valoració del partit. Eusebio Sacristán, que ha rebut una gran xiulada per part de l'afició a l'inici del duel, ha dit el següent:



- "Afrontàvem el partit amb la mentalitat que era un repte per la situació que teníem. Psicològicament les circumstàncies ens han canviat aquesta setmana i per això havíem d'anar a totes. És una possibilitat d'aconseguir un èxit important i viure-ho quasi com un ascens. Hem estat amb la mentalitat i intensitat adequades. Hem de seguir convençuts que el Girona mereix el millor. El públic ens ha donat escalf. Hem de continuar de la mateixa manera".



- "Hem de mantenir el que hem vist avui al camp. No hi ha cap altre camí. Hi seguirem fins al final. Centrats en el dia a dia i confiant per donar el millor de nosaltres mateixos. Aquesta és la mentalitat".



- "Hem viscut una setmana curta i amb una gran decepció. Ha sigut un moment de màxima dificultat. Tots ho hem viscut així. Des de dalt cap a baix hem intentat treure el millor. Hi ha persones amb un compromís enorme i capaces de prendre decisions sensates. Això ha de tenir recompensa".



- Estic satisfet perquè hem aconseguit els tres punts i guanyar a Montilivi després de molt temps. Aquests dies he treballat i posat el meu granet de sorra perquè l'equip estigues així. Aquest club m'ho ha donat tot i jo li tornaré tot fins a l'últim segon. Això acaba de començar i hem de continuar concentrats".



- "Hem de donar el millor, tots i cadascun de nosaltres. Ja no serveix lamentar-se. Hem d'analitzar i veure què no hem de repetir per al futur. Cada dia hem de donar el millor, tots junts".



- "No hem de pensar enrere i en què podríem haver fet millor o diferent. Hem d'analitzar i mirar endavant. No podem posar-nos un número, sinó centrar-nos en el dia a dia. Hem de pensar ja en el pròxim partit"



- "El més important és el Girona i que l'equip se senti fort. Estic tranquil perquè tot el que trobo al club és molt bo. Tot el que suposi un plus per a l'equip va bé i les opinions o comentaris els accepto tots. M'estan ajudant a créixer com a entrenador i com a persona".



- "La mentalitat i la intensitat han sigut les adequades. L'equip és capaç de fer aquestes coses perquè portem fent un gran treball durant tota la temporada. Tot suma".



- "Portu estava cansat. Havia fet un desgast enorme i en principi no hi ha res. Podrem comptar amb ell per al pròxim partit".



D'una altra banda, Joaquín Caparrós ha explicat que:



- "Potser ens hagin guanyat a les jugades individuals. El partit estava molt igualat, no hi havia ocasions clares i tampoc ens podien fer mal al joc aeri. No hi ha hagut ocasions clares de gol i al final ha arribat en una jugada accidentada. No hem pogut generar ni combinar".



- "Crec que hem entrat bé a la primera part. Hem generat ocasions i n'hi ha hagut una de clara de Ben Yedder. Hem perdut en aquella jugada que ha suposat un pal. Tenim qualitat i talent per sobreposar-nos, però no ha estat així. El Girona ha sabut portar la situació després del gol".



- "Al futbol la desgràcia més gran que hi ha és baixar, però també el més motivant és posar-te en competicions europees. No ha pogut ser, veníem molt mentalitzats i és complicat guanyar. Quan veus el final, creus que no et dona temps a recuperar-te. Semblen més importants aquests partits, però la validesa és la mateixa que a principi de temporada".



- "Veníem molt mentalitzats i ens ha fet perdre el gol. Teníem clar que volíem anar pel partit. Hem de donar mèrit al Girona, que s'ho a preparat, ha lluitat i ens ha sabut neutralitzar".



- "Estic seguir que Eusebio va preparar el partit. Ha fet la seva estratègia i li ha sortit bé. La resposta de l'afició ha estat la correcta".