«El Girona ens ha sabut neutralitzar i ha jugat molt bé després del gol

Als seus 63 anys i després d'un grapat de temporades a les banquetes de Primera, Joaquín Caparrós mai s'havia enfrontat al Girona. Ahir, a la seva primera oportunitat, va veure com el Sevilla era incapaç de sumar ni un sol punt. «Veníem molt mentalitzats i hem entrat bé. Sabíem que ens sortirien molt intensos, però el partit s'ha perdut en la jugada del gol. Hem rebut llavors un pal. Tot i tenir qualitat i talent per sobreposar-nos, no ha pogut ser. Ells han sabut dur la situació amb encert». L'andalús va donar-li «molts mèrits» al Girona per la victòria. Perquè havia «lluitat» el matx de principi a fi i perquè «ens ha sabut neutralitzar». Sobretot després de l'1-0, que va néixer d'una acció «accidentada» segons el seu criteri: «Ens hem precipitat i ells han gestionat millor els darrers minuts».

«El partit ha estat molt igualat i potser el que l'han decantat han sigut els duels individuals. No hem sabut combinar ni tampoc generar ocasions», va lamentar el tècnic, que no va respondre a massa preguntes en una roda de premsa força breu. Va negar, en tot moment, que el Sevilla hagués sortit a Montilivi sense ganes ni intensitat. «Durant tota la setmana estàvem molt mentalitzats i així hem vingut aquí. L'equip ha anat a totes i hem començat bé, gaudint fins i tot d'alguna ocasió, però no ens hem sabut sobreposar al pal que ha suposat el gol». Caparrós va confessar que tant ell com els seus jugadors «érem conscients que seria un partit difícil» perquè el Girona s'hi jugava «moltíssim».